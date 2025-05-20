Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Gassal 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Yayın tarihi belli oldu! İşte, Gassal 2. sezon için sürpriz tarih!
Giriş Tarihi: 20.05.2025 21:49 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 21:53

Gassal 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Yayın tarihi belli oldu! İşte, Gassal 2. sezon için sürpriz tarih!

İlk sezonuyla büyük ses getiren Gassal, ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Tabii platformunda yayımlanan dizinin ilk sezonunda "Ölünce kim yıkayacak beni?" sorusu dikkat çekmişti. Şimdi ise gözler 2. sezona çevrildi. Dizinin yeni oyuncu kadrosu ve müzikleri şimdiden merak konusu oldu. Peki, Gassal 2. sezon ne zaman, hangi platformda yayınlanacak? İşte, Gassal yeni sezon yayın tarihi!

Gassal 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Yayın tarihi belli oldu! İşte, Gassal 2. sezon için sürpriz tarih!

Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği Gassal'ın yeni sezon tarihi netleşti. Dizinin sosyal medya hesaplarından duyurulan tarih, yeni sezonu bekleyenleri heyecanlandırdı. İlk sezonun finali herkesi derinden etkilerken, şimdi yeni sezon için hikaye nasıl ilerleyecek merakla bekleniyor. Peki, yeni sezonda neler olacak, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, Gassal 2. sezon yayın tarihi ve detayları...

Gassal 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Yayın tarihi belli oldu! İşte, Gassal 2. sezon için sürpriz tarih!

GASSAL 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin yeni sezon haberi "Gassal 2. sezon 24 Mayıs'ta sadece tabii'de." açıklamasıyla sosyal medyadan duyuruldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gassal 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Yayın tarihi belli oldu! İşte, Gassal 2. sezon için sürpriz tarih!

GASSAL OYUNCULARI KİMLER?

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin orijinal dizisi "Gassal"da, başrolleri Ahmet Kural, Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu ve Serkan Ercan paylaşıyor.

Gassal 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Yayın tarihi belli oldu! İşte, Gassal 2. sezon için sürpriz tarih!

Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği yapımın senaryosunu ise Sümeyye Karaaslan kaleme aldı.

Dizinin yeni sezonuna ise Hande Soral ve Bayhan dahil oldu.

Gassal 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Yayın tarihi belli oldu! İşte, Gassal 2. sezon için sürpriz tarih!

GASSAL DİZİSİ KONUSU NEDİR?

"Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusunun peşine düşen bir gassalın hikâyesini anlatan Gassal, ölümle yüzleştikten sonra hayatını yeniden şekillendirmeye karar veren Baki'nin duygu yüklü öyküsünü ekranlara taşıyor.