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Gassal 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Yayın tarihi belli oldu! İşte, Gassal 2. sezon için sürpriz tarih!
Giriş Tarihi: 20.05.2025 21:49
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
21:53
Gassal 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Yayın tarihi belli oldu! İşte, Gassal 2. sezon için sürpriz tarih!
İlk sezonuyla büyük ses getiren Gassal, ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Tabii platformunda yayımlanan dizinin ilk sezonunda "Ölünce kim yıkayacak beni?" sorusu dikkat çekmişti. Şimdi ise gözler 2. sezona çevrildi. Dizinin yeni oyuncu kadrosu ve müzikleri şimdiden merak konusu oldu. Peki, Gassal 2. sezon ne zaman, hangi platformda yayınlanacak? İşte, Gassal yeni sezon yayın tarihi!