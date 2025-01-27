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Haberler Yaşam GASSAL 2. SEZON YAYIN TARİHİ | TRT Tabii ile Gassal yeni sezon ne zaman? Çekimleri tamamlandı!
Giriş Tarihi: 27.01.2025 19:01 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 19:01

GASSAL 2. SEZON YAYIN TARİHİ | TRT Tabii ile Gassal yeni sezon ne zaman? Çekimleri tamamlandı!

TRT Tabbi platformunun en çok izlenen yapımlar arasına giren Gassal, ilk sezonuyla büyük beğeni topladı. Baki'nin hayat hikayesine odaklanan yapım için, 2. sezon tanıtımı heyecan yarattı. Dizinin kadrosuna ünlü oyuncu Hande Soral ve ünlü müzisyen Bayhan dahil oldu. Peki, TRT Tabii ile Gassal yeni sezon ne zaman? İşte, detaylar...

GASSAL 2. SEZON YAYIN TARİHİ | TRT Tabii ile Gassal yeni sezon ne zaman? Çekimleri tamamlandı!

Gassal dizisinin ilk bölümü izleyenleri ekranlara kilitlerken, ilgi çekici öyküsü ikinci sezonuyla da devam edecek. İlk sezonunun tanıtımını "Ölünce beni kim yıkayacak?" sloganıyla yapan dizinin, ikinci sezonunda hangi konuları ele alacağı merak edildi. Sevilen dizinin çekimleri ise geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Peki, Gassal 2. sezon ne zaman, hangi tarihte yayında olacak?

GASSAL 2. SEZON YAYIN TARİHİ | TRT Tabii ile Gassal yeni sezon ne zaman? Çekimleri tamamlandı!

GASSAL 2. SEZONDA NELER OLACAK?

Gassal ikinci sezon fragmanı dizinin izleyicilerinden büyük ilgi gördü. Hande Soral'ın kadın gassal olarak katılacağı dizinin yeni sezonunda neler yaşanacağı büyük bir merakla bekleniyor. İkinci sezon fragmanında dizinin en çok ilgi gören bölümlerinden olan bölüm sonlarına eşsiz yorumlarıyla şarkıcı Bayhan'ın eşlik edeceği görülüyor.

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GASSAL 2. SEZON YAYIN TARİHİ | TRT Tabii ile Gassal yeni sezon ne zaman? Çekimleri tamamlandı!

GASSAL 2. SEZON NE ZAMAN?

Yeni sezon fragmanı 1 Ocak'ta yayınlanan Gassal dizisinin 2. sezon tarihi henüz belli olmadı ancak dizinin ikinci sezonunun çekimleri tamamlandı.

GASSAL 2. SEZON YAYIN TARİHİ | TRT Tabii ile Gassal yeni sezon ne zaman? Çekimleri tamamlandı!

GASSAL OYUNCULARI KİMLER?

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin orijinal dizisi "Gassal"da, başrolleri Ahmet Kural, Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu ve Serkan Ercan paylaşıyor.

Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği yapımın senaryosunu ise Sümeyye Karaaslan kaleme aldı.

Dizinin yeni sezonuna ise Hande Soral ve Bayhan dahil oldu.

GASSAL 2. SEZON YAYIN TARİHİ | TRT Tabii ile Gassal yeni sezon ne zaman? Çekimleri tamamlandı!

GASSAL DİZİSİ KONUSU NEDİR?

"Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusunun peşine düşen bir gassalın hikâyesini anlatan Gassal, ölümle yüzleştikten sonra hayatını yeniden şekillendirmeye karar veren Baki'nin duygu yüklü öyküsünü ekranlara taşıyor.

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