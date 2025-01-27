Haberler
Yaşam
GASSAL 2. SEZON YAYIN TARİHİ | TRT Tabii ile Gassal yeni sezon ne zaman? Çekimleri tamamlandı!
Giriş Tarihi: 27.01.2025 19:01
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
19:01
TRT Tabbi platformunun en çok izlenen yapımlar arasına giren Gassal, ilk sezonuyla büyük beğeni topladı. Baki'nin hayat hikayesine odaklanan yapım için, 2. sezon tanıtımı heyecan yarattı. Dizinin kadrosuna ünlü oyuncu Hande Soral ve ünlü müzisyen Bayhan dahil oldu. Peki, TRT Tabii ile Gassal yeni sezon ne zaman? İşte, detaylar...