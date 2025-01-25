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Haberler Yaşam GASSAL DİZİSİ 2.SEZONUYLA YENİDEN! TRT Tabii’de Gassal yeni sezonu ne zaman yayınlanacak, 2025'te mi?
Giriş Tarihi: 25.01.2025 16:49 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 16:49

GASSAL DİZİSİ 2.SEZONUYLA YENİDEN! TRT Tabii’de Gassal yeni sezonu ne zaman yayınlanacak, 2025'te mi?

TRT Tabii platformunda ilk sezonuyla izleyiciyle buluşan Gassal ikinci sezon çalışmaları devam ediyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla sosyal medyada ilgi uyandıran yapım, birinci sezonunda "Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusuyla gündeme gelmiş ve Gassal Baki'nin hikayesi takip edilmişti. Yeni sezonun, genişletilmiş oyuncu kadrosu ve farklı hikayelerle ekrana dönmesi bekleniyor. Peki, Gassal dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak ve kadroda hangi isimler yer alacak?

GASSAL DİZİSİ 2.SEZONUYLA YENİDEN! TRT Tabii’de Gassal yeni sezonu ne zaman yayınlanacak, 2025’te mi?

Gassal'ın yeni sezon tarihi merak konusu oldu. İlk sezonuyla TRT Tabii platformunda izleyiciden ilgi gören dizi, hikayesi ve farklı karakterleriyle hafızalarda yer etti. Şimdi ise yeni sezonun oyuncu kadrosu ve konusu heyecanla bekleniyor. Peki, Gassal 2. sezon ne zaman başlayacak, kadroda hangi isimler yer alacak?

GASSAL DİZİSİ 2.SEZONUYLA YENİDEN! TRT Tabii’de Gassal yeni sezonu ne zaman yayınlanacak, 2025’te mi?

GASSAL YENİ SEZONU NE ZAMAN?

"Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusuyla tanıtılan Gassal dizisinin birinci sezonu, kara mizah ve dramı harmanlayarak izleyicilerin izleyicilere sunuldu. Baki'nin hikayesinin devamı olan ikinci sezonun çekimleri tamamlandı ve 1 Ocak'ta yeni sezon fragmanı yayınlandı. Ancak, Gassal dizisinin 2. sezonunun yayın tarihi henüz açıklanmadı.

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GASSAL DİZİSİ 2.SEZONUYLA YENİDEN! TRT Tabii’de Gassal yeni sezonu ne zaman yayınlanacak, 2025’te mi?

GASSAL YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Gassal dizisinin ilk sezonundan itibaren izleyicilerin dikkatini çeken etkileyici hikaye, ikinci sezonuyla devam edecek. Yeni sezon fragmanı, diziyi takip edenlerden büyük ilgi gördü.

Hande Soral'ın kadın gassal karakteriyle katılacağı bu sezon, izleyicilerin heyecanla beklediği gelişmelere sahne olacak. Ayrıca, ikinci sezon fragmanında şarkıcı Bayhan'ın eşsiz yorumlarıyla katkıda bulunduğu, dizinin en çok beğenilen anlarından bazılarına yer verileceği dikkat çekiyor.

GASSAL DİZİSİ 2.SEZONUYLA YENİDEN! TRT Tabii’de Gassal yeni sezonu ne zaman yayınlanacak, 2025’te mi?

GASSAL DİZİSİ KONUSU
"Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusunun peşine düşen bir gassalın hikâyesini anlatan Gassal, ölümle yüzleştikten sonra hayatını yeniden şekillendirmeye karar veren Baki'nin duygu yüklü öyküsünü ekranlara taşıyor.

Yalnız ve kimsesiz bir adam olan Bâki, bir yandan öldüğünde kendisini yıkayacak birini ararken, diğer yandan hayata dair yeni anlamlar keşfetmeye çalışıyor. Bu süreçte kaçtığı geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan Bâki'nin hikâyesi, ölüm korkusu, yalnızlık ve yaşamın anlamı üzerine derin bir yolculuk sunuyor.

GASSAL DİZİSİ 2.SEZONUYLA YENİDEN! TRT Tabii’de Gassal yeni sezonu ne zaman yayınlanacak, 2025’te mi?

Gassal dizisi ölüm ile hayat arasındaki ince çizgiyi mizahi unsurlar eşliğinde sorguluyor. Kara komedi türündeki dizinin senaryosu Sümeyye Karaarslan tarafından kaleme alındı.

Ahmet Kural'ın gassal Baki karakterine hayat verdiği dizinin ilk sezonunda Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu, Serkan Ercan, Eren Balkan, Ebru Cündübeyoğlu ve Demir Karahan gibi önemli isimler de bulunuyor.

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