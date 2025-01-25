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GASSAL DİZİSİ 2.SEZONUYLA YENİDEN! TRT Tabii’de Gassal yeni sezonu ne zaman yayınlanacak, 2025'te mi?
Giriş Tarihi: 25.01.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025
16:49
GASSAL DİZİSİ 2.SEZONUYLA YENİDEN! TRT Tabii’de Gassal yeni sezonu ne zaman yayınlanacak, 2025'te mi?
TRT Tabii platformunda ilk sezonuyla izleyiciyle buluşan Gassal ikinci sezon çalışmaları devam ediyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla sosyal medyada ilgi uyandıran yapım, birinci sezonunda "Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusuyla gündeme gelmiş ve Gassal Baki'nin hikayesi takip edilmişti. Yeni sezonun, genişletilmiş oyuncu kadrosu ve farklı hikayelerle ekrana dönmesi bekleniyor. Peki, Gassal dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak ve kadroda hangi isimler yer alacak?