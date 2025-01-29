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Haberler Yaşam GASSAL DİZİSİ 2.SEZONUYLA GERİ DÖNÜYOR! TRT Tabii’de Gassal yeni sezonu ne zaman, bu yıl çıkacak mı?
Giriş Tarihi: 29.01.2025 10:59 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 10:59

GASSAL DİZİSİ 2.SEZONUYLA GERİ DÖNÜYOR! TRT Tabii’de Gassal yeni sezonu ne zaman, bu yıl çıkacak mı?

TRT Tabii ekranlarında ilk sezonuyla adından sıkça söz ettiren dizi Gassal 2. Sezon yayın tarihiyle bekleniyor. Konusu ve kadrosuyla iyi bir çıkış yakalayan dizi "ölünce beni kim yıkayacak?" sorusuyla güçlü bir tanıtıma imza atarken izleyicide merak uyandırmayı başardı. Gassal Baki'nin hikâyesi ve yeni sezondaki genişletilmiş kadrosuyla ekrana dönmesi bekleniyor. Peki, Gassal dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak ve kadroda hangi isimler yer alacak?

GASSAL DİZİSİ 2.SEZONUYLA GERİ DÖNÜYOR! TRT Tabii’de Gassal yeni sezonu ne zaman, bu yıl çıkacak mı?

Gassal dizisinin yeni sezon tarihi merakla bekleniyor. İlk sezonuyla TRT Tabii platformunda izleyiciyle buluşan yapım, etkileyici hikayesi ve sıra dışı karakterleriyle dikkat çekmişti. Şimdi ise ikinci sezonun konusu ve oyuncu kadrosu büyük bir heyecanla araştırılıyor. Peki, Gassal 2. sezon ne zaman yayınlanacak, kadroda kimler olacak?

GASSAL DİZİSİ 2.SEZONUYLA GERİ DÖNÜYOR! TRT Tabii’de Gassal yeni sezonu ne zaman, bu yıl çıkacak mı?

GASSAL YENİ SEZONU NE ZAMAN?

"Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusuyla tanıtılan Gassal dizisinin birinci sezonu, kara mizah ve dramı harmanlayarak izleyicilerin izleyicilere sunuldu. Baki'nin hikayesinin devamı olan ikinci sezonun çekimleri tamamlandı ve 1 Ocak'ta yeni sezon fragmanı yayınlandı. Ancak, Gassal dizisinin 2. sezonunun yayın tarihi henüz açıklanmadı.

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GASSAL DİZİSİ 2.SEZONUYLA GERİ DÖNÜYOR! TRT Tabii’de Gassal yeni sezonu ne zaman, bu yıl çıkacak mı?

GASSAL YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Gassal dizisinin ilk sezonundan itibaren izleyicilerin dikkatini çeken etkileyici hikaye, ikinci sezonuyla devam edecek. Yeni sezon fragmanı, diziyi takip edenlerden büyük ilgi gördü.

Hande Soral'ın kadın gassal karakteriyle katılacağı bu sezon, izleyicilerin heyecanla beklediği gelişmelere sahne olacak. Ayrıca, ikinci sezon fragmanında şarkıcı Bayhan'ın eşsiz yorumlarıyla katkıda bulunduğu, dizinin en çok beğenilen anlarından bazılarına yer verileceği dikkat çekiyor.

GASSAL DİZİSİ 2.SEZONUYLA GERİ DÖNÜYOR! TRT Tabii’de Gassal yeni sezonu ne zaman, bu yıl çıkacak mı?

GASSAL DİZİSİ KONUSU
"Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusunun peşine düşen bir gassalın hikâyesini anlatan Gassal, ölümle yüzleştikten sonra hayatını yeniden şekillendirmeye karar veren Baki'nin duygu yüklü öyküsünü ekranlara taşıyor.

Yalnız ve kimsesiz bir adam olan Bâki, bir yandan öldüğünde kendisini yıkayacak birini ararken, diğer yandan hayata dair yeni anlamlar keşfetmeye çalışıyor. Bu süreçte kaçtığı geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan Bâki'nin hikâyesi, ölüm korkusu, yalnızlık ve yaşamın anlamı üzerine derin bir yolculuk sunuyor.

GASSAL DİZİSİ 2.SEZONUYLA GERİ DÖNÜYOR! TRT Tabii’de Gassal yeni sezonu ne zaman, bu yıl çıkacak mı?

Gassal dizisi ölüm ile hayat arasındaki ince çizgiyi mizahi unsurlar eşliğinde sorguluyor. Kara komedi türündeki dizinin senaryosu Sümeyye Karaarslan tarafından kaleme alındı.

Ahmet Kural'ın gassal Baki karakterine hayat verdiği dizinin ilk sezonunda Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu, Serkan Ercan, Eren Balkan, Ebru Cündübeyoğlu ve Demir Karahan gibi önemli isimler de bulunuyor.

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