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GASSAL DİZİSİ 2.SEZONUYLA GERİ DÖNÜYOR! TRT Tabii’de Gassal yeni sezonu ne zaman, bu yıl çıkacak mı?
Giriş Tarihi: 29.01.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
10:59
GASSAL DİZİSİ 2.SEZONUYLA GERİ DÖNÜYOR! TRT Tabii’de Gassal yeni sezonu ne zaman, bu yıl çıkacak mı?
TRT Tabii ekranlarında ilk sezonuyla adından sıkça söz ettiren dizi Gassal 2. Sezon yayın tarihiyle bekleniyor. Konusu ve kadrosuyla iyi bir çıkış yakalayan dizi "ölünce beni kim yıkayacak?" sorusuyla güçlü bir tanıtıma imza atarken izleyicide merak uyandırmayı başardı. Gassal Baki'nin hikâyesi ve yeni sezondaki genişletilmiş kadrosuyla ekrana dönmesi bekleniyor. Peki, Gassal dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak ve kadroda hangi isimler yer alacak?