GAZİ KOŞUSU CANLI İZLE! 98. Gazi Koşusu 2024 saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?

GAZİ KOŞUSU BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ NE KADAR?

98. Gazi Koşusu'nda birincilik ödülü belli oldu. Türk at yarışcılığının en önemli koşusu olarak ifade edilen Gazi Koşusu'nu kazanann safkan sahibine 13 milyon 500 bin lira ödül kazandıracak.

Koşuda ikincilik ikramiyesi 5 milyon 400 bin, üçüncüye ise 2 milyon 700 bin ödül verilecek. Gazi Koşusu ödülleri şu şekilde;

Birincilik İkramiyesi 13 milyon 500 bin

İkincilik İkramiyesi 5 milyon 400 bin

Üçüncülük ikramiyesi 2 milyon 700 bin

Dördüncülük ikramiyesi 1 milyon 350 bin

Beşinlik ikramiyesi 675 bin

Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 20 milyon 967 bin lira gelir elde edecek. At sahibi, aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 24 milyon 848 bin 250 liraya ulaşacak.