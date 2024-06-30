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Haberler Yaşam GAZİ KOŞUSU CANLI İZLE! 98. Gazi Koşusu 2024 saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 30.06.2024 11:41 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 11:41

GAZİ KOŞUSU CANLI İZLE! 98. Gazi Koşusu 2024 saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adına 98. kez gerçekleştirilecek olan Gazi koşusu heyecanı başladı. İstanbul Veli Efendi Hipodromunda yapılacak olan Gazi Koşusu canlı olarak yayınlanacak. Toplam 22 safkanın piste çıkacağı Gazi Koşusu'nda en iyi derece 1996 yılında Bold Pilot isimli safkana ait. Peki, 98. Gazi Koşusu 2024 saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Gazi Koşusu canlı izle ekranı sabah.com.tr'de olacak.

GAZİ KOŞUSU CANLI İZLE! 98. Gazi Koşusu 2024 saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?

Gazi Koşusu canlı izle ekranı, bu tarihi ana eşlik etmek isteyen yarış severler tarafından araştırılıyor. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 6 grup yarış düzenlenecek. Gazi Koşusunda ise 5'i dişi ve 17'si erkek 22 safkan koşacak. Gazi Koşusu'nu kazanan safkan sahibine 13 milyon 500 bin lira kazandıracak. İkincilik ödülü 5 milyon 400 bin TL, üçüncüye ise 2 milyon 700 bin TL ödül verilecek. Peki, 98. Gazi Koşusu 2024 bugün saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Gazi Koşusu canlı izle ekranı…

GAZİ KOŞUSU CANLI İZLE! 98. Gazi Koşusu 2024 saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?

98. GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN?

98. Gazi Koşusu için heyecanlı bekleyiş başladı. Türk sporunun en eski geleneklerinden birisi olan Gazi Koşusu bu yıl 30 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nun ev sahipliğinde düzenlenecek koşuda 22 safkan zafer için yarışacak.

Pazar günü 6 farklı grupta koşu yapılırken ilk koşu saat 14.00'da başlayacak. Gazi Koşusu ise saat 17.15'te yapılacak.

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GAZİ KOŞUSU CANLI İZLE! 98. Gazi Koşusu 2024 saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?

GAZİ KOŞUSU HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Birbirinden iddialı safkan atların ve jokeylerin piste çıkacağı Gazi Koşusu 32 farklı kuruluş tarafından canlı olarak yayınlanacak.

Gazi Koşusu'nu takip etmek isteyenler TJK TV ve Tay TV'den 98. Gazi Koşusu'nu canlı izleyebilirler.

GAZİ KOŞUSU CANLI İZLE! 98. Gazi Koşusu 2024 saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?

GAZİ KOŞUSU PROGRAMI

14.00 İlk koşu

14.30 Korea Racing Authority (KRA) Koşusu

15.00 Kadın Binici Dostluk Kupası

15.30 Zübeyde Hanım Koşusu

16.15 Anafartalar Koşusu

17.15 Gazi Koşusu

18.00 Haliç Koşusu

18.45 Ali Rıza Bey Koşusu

19.30 Nene Hatun Koşusu

GAZİ KOŞUSU CANLI İZLE! 98. Gazi Koşusu 2024 saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?

GAZİ KOŞUSU BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ NE KADAR?

98. Gazi Koşusu'nda birincilik ödülü belli oldu. Türk at yarışcılığının en önemli koşusu olarak ifade edilen Gazi Koşusu'nu kazanann safkan sahibine 13 milyon 500 bin lira ödül kazandıracak.

Koşuda ikincilik ikramiyesi 5 milyon 400 bin, üçüncüye ise 2 milyon 700 bin ödül verilecek. Gazi Koşusu ödülleri şu şekilde;

Birincilik İkramiyesi 13 milyon 500 bin

İkincilik İkramiyesi 5 milyon 400 bin

Üçüncülük ikramiyesi 2 milyon 700 bin

Dördüncülük ikramiyesi 1 milyon 350 bin

Beşinlik ikramiyesi 675 bin

Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 20 milyon 967 bin lira gelir elde edecek. At sahibi, aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 24 milyon 848 bin 250 liraya ulaşacak.

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