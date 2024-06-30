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GAZİ KOŞUSU CANLI İZLE BİLGİSİ || Gazi koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Gazi Koşusu büyük ödülü ve yarışacak atlar!
Giriş Tarihi: 30.06.2024 01:34
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024
01:34
GAZİ KOŞUSU CANLI İZLE BİLGİSİ || Gazi koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Gazi Koşusu büyük ödülü ve yarışacak atlar!
1927 yılından beri düzenli olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu 30 Haziran 2024 Pazar günü (bugün) gerçekleşecek. Bu yıl 98'incisi düzenlenen organizasyonda yarışacak olan atlar da belli oldu. Yarışı yakından takip edecek olan ilgilileri Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi atlar yarışacak, nereden bilet alınır sorularına yanıt armaya başladı. Peki,