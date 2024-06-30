GAZİ KOŞUSU CANLI İZLE BİLGİSİ || Gazi koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Gazi Koşusu büyük ödülü ve yarışacak atlar!

32 KANALDAN CANLI YAYINLANACAK

Türk atçılığının derbisi Gazi Koşusu, bu yıl TJK TV ve Tay TV'nin yanı sıra 17'si TV kanalı, 3'ü Radyo kanalı, 10'u ise internet sitesi ve youtube kanalı olmak üzere toplam 32 kuruluş tarafından canlı olarak yayınlanacak.