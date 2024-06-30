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Haberler Yaşam GAZİ KOŞUSU CANLI İZLE BİLGİSİ || Gazi koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Gazi Koşusu büyük ödülü ve yarışacak atlar!
Giriş Tarihi: 30.06.2024 01:34 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 01:34

GAZİ KOŞUSU CANLI İZLE BİLGİSİ || Gazi koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Gazi Koşusu büyük ödülü ve yarışacak atlar!

1927 yılından beri düzenli olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu 30 Haziran 2024 Pazar günü (bugün) gerçekleşecek. Bu yıl 98'incisi düzenlenen organizasyonda yarışacak olan atlar da belli oldu. Yarışı yakından takip edecek olan ilgilileri Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi atlar yarışacak, nereden bilet alınır sorularına yanıt armaya başladı. Peki,

GAZİ KOŞUSU CANLI İZLE BİLGİSİ || Gazi koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Gazi Koşusu büyük ödülü ve yarışacak atlar!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu bu yıl 98. kez düzenlenecek. Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşecek olan organizasyonu ilgilileri yakında takip ediyor! Peki, Gazi koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Gazi Koşusu canlı izle bilgisi!

GAZİ KOŞUSU CANLI İZLE BİLGİSİ || Gazi koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Gazi Koşusu büyük ödülü ve yarışacak atlar!

GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN, NEREDE GERÇEKLEŞECEK?

Gazi Koşusu bu yıl 30 Haziran Pazar günü yapılacak.

Türk atçılığının en önemli yerlerinden olan Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak olan yarış saat 17.15'te başlayacak.

2024 yılının şampiyonunun belirleneceği koşuda 17'si erkek, 5'i dişi olmak üzere toplam 22 safkan zafer için piste çıkacak.

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GAZİ KOŞUSU CANLI İZLE BİLGİSİ || Gazi koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Gazi Koşusu büyük ödülü ve yarışacak atlar!

32 KANALDAN CANLI YAYINLANACAK

Türk atçılığının derbisi Gazi Koşusu, bu yıl TJK TV ve Tay TV'nin yanı sıra 17'si TV kanalı, 3'ü Radyo kanalı, 10'u ise internet sitesi ve youtube kanalı olmak üzere toplam 32 kuruluş tarafından canlı olarak yayınlanacak.

GAZİ KOŞUSU CANLI İZLE BİLGİSİ || Gazi koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Gazi Koşusu büyük ödülü ve yarışacak atlar!

GAZİ KOŞUSU ÖDÜLÜ NE KADAR?

Koşuda bu yılki birincilik ikramiyesi 13.500.000 TL olarak belirlendi. 98. Gazi Koşusu'nda ikinciye 5.400.000 TL, üçüncüye 2.700.000 TL, dördüncüye 1.350.000 TL ve beşinciye ise 675.000 TL ikramiye dağıtılacak.

GAZİ KOŞUSU CANLI İZLE BİLGİSİ || Gazi koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Gazi Koşusu büyük ödülü ve yarışacak atlar!

98. Gazi Koşusu'na 22 asıl 2'si yedek olmak üzere toplam 24 safkanın kaydı yapılırken, bunlardan 19'u erkek, 5'i de dişi taylardan oluşacak.

30 Haziran Pazar günü koşulacak olan yarışların jokey deklareleri 28 Haziran Cuma günü yapılacak.

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