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Haberler Yaşam Gaziantep bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Gaziantep’te bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 09:28 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 09:28

Gaziantep bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Gaziantep’te bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Ramazan ayına veda etmenin burukluğu, bayrama erişmenin mutluluğuna karışırken milyonlarca Müslüman bayram namazı için camilerde buluşuyor. Namaz vaktini kaçırmak istemeyenler Gaziantep'te bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusuyla il il ezan vakitleri listesini inceliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı liste ile 30 Mart 2025 ezan saatleri belli oldu. İşte, 2025 Gaziantep bayram namazı saati…

Gaziantep bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Gaziantep’te bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Dini bayramlarımızdan ilki olan Ramazan Bayramı geldi çattı. Bu kıymetli vakte erişmenin şükrü ve mutluluğu ile camilerde saf tutacak olan milyonlarca Müslüman, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı ezan vakitleri listesi ile saatleri takip ediyor. Bu noktada Gaziantep'te bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu yanıt arıyor. İşte, 30 Mart 2025 Gaziantep bayram namazı saati ve diğer detaylar.

Gaziantep bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Gaziantep’te bayram namazı saat kaçta kılınacak?

GAZİANTEP BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Ramazan Bayramı il il namaz vakitleri listesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı.

Buna göre;

30 Mart 2025 Pazar günü eda edilecek Gaziantep bayram namazı saati 06:47 olarak belirlendi.

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Gaziantep bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Gaziantep’te bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI KILMAK FARZ MI?

Dinimizde Ramazan ve Kurban olmak üzere iki bayram vardır ve her ikisi için de bayram namazları meşru kılınmıştır. Bu noktada kendisine Cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı vaciptir.

"Bu günümüzde yapacağımız ilk şey namaz kılmaktır" (Buhârî, "ʿÎdeyn", 3; Müslim, "Eḍâḥî", 7) meâlindeki hadise dayanarak ramazan ve kurban bayramlarının bayram namazının kılınmasıyla başladığını söylemek mümkündür.

Gaziantep bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Gaziantep’te bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?
Ramazan Bayramı Namazı için: "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.
Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle birlikte kılınır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde namaza başlanır:
1. Rekat
· İmam sesli, cemaat sessizce Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.

· Gizlice Sübhaneke okunur.

· Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.

· İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.

· İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.

· İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.

· İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.

· İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa "sübhâne rabbiye'l-azîm" denir. "Semiallahü limen hamideh" diyerek ruküdan kalkılır.

· Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa "sübhâne rabbiye'l-â'lâ" denir.

· İkinci rekate kalkılır.

Gaziantep bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Gaziantep’te bayram namazı saat kaçta kılınacak?

2. Rekat
· İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.

· Cemaat ise sessizce imamı dinler.

· Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.

· Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.

· 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

· Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.

· Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

· Bundan sonra müezzinle beraber "Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi'l-hamd" diyerek 3 defa tekbir getirilir.

· Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.