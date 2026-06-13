GAZİANTEP DEPREM SON DAKİKA | 13 Haziran Gaziantep’te deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

13 Haziran'da Gaziantep'te meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, depremin kaç büyüklüğünde gerçekleştiğini ve merkez üssünün neresi olduğunu merak ediyor. AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son veriler doğrultusunda depreme ilişkin detaylar yakından takip ediliyor.