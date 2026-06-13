Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam GAZİANTEP DEPREM SON DAKİKA | 13 Haziran Gaziantep'te deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 13.06.2026 00:20 Güncelleme Tarihi: 13.06.2026 00:22

GAZİANTEP DEPREM SON DAKİKA | 13 Haziran Gaziantep'te deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Gaziantep'te hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar depremle ilgili son gelişmeleri araştırmaya başladı. 13 Haziran tarihinde meydana gelen depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliğine ilişkin bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan verilerle takip ediliyor. Bölgede yaşayanlar yaşanan depremin detaylarını öğrenmek için resmi açıklamalara odaklandı.

  • ABONE OL
GAZİANTEP DEPREM SON DAKİKA | 13 Haziran Gaziantep’te deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

13 Haziran'da Gaziantep'te meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, depremin kaç büyüklüğünde gerçekleştiğini ve merkez üssünün neresi olduğunu merak ediyor. AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son veriler doğrultusunda depreme ilişkin detaylar yakından takip ediliyor.

GAZİANTEP DEPREM SON DAKİKA | 13 Haziran Gaziantep’te deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

13 HAZİRAN GAZİANTEP'TE DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD verilerine göre, 13 Haziran 2026 tarihinde saat 00.08'de Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7,01 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
GAZİANTEP DEPREM SON DAKİKA | 13 Haziran Gaziantep’te deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

AFAD AÇIKLADI!

  • Büyüklük:4.6 (Mw)
  • Yer:Nurdağı (Gaziantep)
  • Tarih:2026-06-13
  • Saat:00:08:47 TSİ
  • Enlem:37.13444 N
  • Boylam:36.91222 E
  • Derinlik:7.01 km
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
GAZİANTEP DEPREM SON DAKİKA | 13 Haziran Gaziantep’te deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
GAZİANTEP DEPREM SON DAKİKA | 13 Haziran Gaziantep’te deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA