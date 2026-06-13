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GAZİANTEP DEPREM SON DAKİKA | 13 Haziran Gaziantep'te deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 13.06.2026 00:20
Güncelleme Tarihi: 13.06.2026 00:22
GAZİANTEP DEPREM SON DAKİKA | 13 Haziran Gaziantep'te deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Gaziantep'te hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar depremle ilgili son gelişmeleri araştırmaya başladı. 13 Haziran tarihinde meydana gelen depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliğine ilişkin bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan verilerle takip ediliyor. Bölgede yaşayanlar yaşanan depremin detaylarını öğrenmek için resmi açıklamalara odaklandı.