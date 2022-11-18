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Haberler Yaşam Gaziantep TOKİ kura çekilişi CANLI İZLE ekranı yayında! 18 Kasım 2022 Gaziantep TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi
Giriş Tarihi: 18.11.2022 11:33 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 11:33

Gaziantep TOKİ kura çekilişi CANLI İZLE ekranı yayında! 18 Kasım 2022 Gaziantep TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi

Gaziantep TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı yayında! 18 Kasım 2022 tarihinde (bugün) gerçekleşen Nizip ve Islahiye kuraları yanı sıra Nurdağı, Oğuzeli, Araban, Yavuzeli, Karkamış, Şahinbey, Şehitkamil sosyal konut kuraları da ilerleyen günlerde hak sahipleri ile buluşacak. TOKİ Antep kurası toplamda 10 bin 24 konutun sahiplerine bulmasını sağlayacak. Gaziantep TOKİ kura sonuçları 2022 isim listesi sorgulama işlemleri başladı. İsimleri anlık olarak öğrenmek isteyenler Gaziantep TOKİ kura çekimi canlı yayın ekranını takip ediyor. İşte, TOKİ Gaziantep kura sonuçları

Gaziantep TOKİ kura çekilişi CANLI İZLE ekranı yayında! 18 Kasım 2022 Gaziantep TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi

TOKİ Gaziantep kura çekilişi canlı yayın ile 18 Kasım (bugün) gerçekleşiyor. Sosyal konut başvuru sonuçları emekli, genç ve engelli gibi kategorilerde 10 bin 24 konutun hak sahiplerine ulaşmasını sağlayacak. Şehrin sakinleri araştırmalara başladı. Gaziantep TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı. 2+1 3+1 konut isim listesi ekrana naklen yansıyor. Peki, Gaziantep TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, Gaziantep TOKİ kura sonuçları 2022…

Gaziantep TOKİ kura çekilişi CANLI İZLE ekranı yayında! 18 Kasım 2022 Gaziantep TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi

TOKİ KURA ÇEKİMİ GAZİANTEP VE BİNGÖL'DE GERÇEKLEŞİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Sonuçlar il il belli olmaya devam ediyor. 18 Kasım bugün Bİngöl ve Gaziantep'te çekiliş var:

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Gaziantep TOKİ kura çekilişi CANLI İZLE ekranı yayında! 18 Kasım 2022 Gaziantep TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi

TOKİ GAZİANTEP KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

9 ilçede toplamda 10 bin 24 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Gaziantep kura çekimi 18-23 Kasım tarihleri arasında çekilecek.

Belirtilen tarihlerde her gün saat 10.00'da başlayacak kuralar Şehitkamil Belediyesi Atatürk Spor Merkezi'nde olacak.

İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:

Gaziantep TOKİ kura çekilişi CANLI İZLE ekranı yayında! 18 Kasım 2022 Gaziantep TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi

18 Kasım 2022: Nizip, Islahiye

19 Kasım 2022: Nurdağı, Oğuzeli, Araban, Yavuzeli, Karkamış

20-21 Kasım 2022: Şahinbey

22-23 Kasım 2022: Şehitkamil

Gaziantep TOKİ kura çekilişi CANLI İZLE ekranı yayında! 18 Kasım 2022 Gaziantep TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi

TOKİ GAZİANTEP KONUTLARI NEREDE?

2022 TOKİ Antep kura çekimi 18 Kasım saat 10.00'da başlıyor. İşte TOKİ Gaziantep evlerinin olduğu ilçeler ve sayıları:

GAZİANTEP NİZİP: 750 KONUT

GAZİANTEP ISLAHİYE 6. ETAP: 374

GAZİANTEP NURDAĞI: 200

GAZİANTEP ARABAN: 150

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