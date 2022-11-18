Haberler Yaşam Gaziantep TOKİ kura çekilişi CANLI İZLE ekranı yayında! 18 Kasım 2022 Gaziantep TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi

Giriş Tarihi: 18.11.2022 11:33 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 11:33

Gaziantep TOKİ kura çekilişi CANLI İZLE ekranı yayında! 18 Kasım 2022 Gaziantep TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi

Gaziantep TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı yayında! 18 Kasım 2022 tarihinde (bugün) gerçekleşen Nizip ve Islahiye kuraları yanı sıra Nurdağı, Oğuzeli, Araban, Yavuzeli, Karkamış, Şahinbey, Şehitkamil sosyal konut kuraları da ilerleyen günlerde hak sahipleri ile buluşacak. TOKİ Antep kurası toplamda 10 bin 24 konutun sahiplerine bulmasını sağlayacak. Gaziantep TOKİ kura sonuçları 2022 isim listesi sorgulama işlemleri başladı. İsimleri anlık olarak öğrenmek isteyenler Gaziantep TOKİ kura çekimi canlı yayın ekranını takip ediyor. İşte, TOKİ Gaziantep kura sonuçları…