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Haberler Yaşam TOKİ Gaziantep kura çekilişi CANLI İZLE! 2022 TOKİ Gaziantep kura sonuçları 2022 isim listesi 2+1 3+1 sosyal konut başvuru sonucu sorgulama
Giriş Tarihi: 20.11.2022 09:41 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 09:41

TOKİ Gaziantep kura çekilişi CANLI İZLE! 2022 TOKİ Gaziantep kura sonuçları 2022 isim listesi 2+1 3+1 sosyal konut başvuru sonucu sorgulama

Gaziantep TOKİ kura çekilişi canlı yayın ekranlara gelmeye devam ediyor. Birçok ilçede tamamlanan sosyal konut kuraları yanı sıra 20 Kasım bugün Şahinbey kuraları çekiliyor. Gaziantep TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri ise Nizip, Islahiye, Nurdağı, Oğuzeli, Araban, Yavuzeli, Karkamış illeri için başladı. TOKİ Gaziantep kurası ilerleyen günlerde Şehitkamil ilçesi için de gerçekleşecek. Toplamda 10 bin 24 konut hak sahiplerini buluyor. 2+1 3+1 isim listesine anlık ulaşmak isteyenler Gaziantep TOKİ kura çekimi canlı yayın karşısında hazırlandı. İşte, TOKİ Gaziantep kura sonuçları 2022 isim listesi…

TOKİ Gaziantep kura çekilişi CANLI İZLE! 2022 TOKİ Gaziantep kura sonuçları 2022 isim listesi 2+1 3+1 sosyal konut başvuru sonucu sorgulama

TOKİ Gaziantep kura çekilişi canlı izle ekranı başında toplanan şehrin sakinleri araştırmalara başladı. Bugünkü Şahinbey TOKİ sosyal konut kurası emekli, genç ve engelli gibi kategorilerde 4 bin 200 konutu hak sahipleri ile buluşturacak. Gaziantep TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı sık sık ziyaret ediliyor. 2+1 3+1 isim listesi kazanan adayların ardından şekillenmeye başladı. Peki, Gaziantep TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, Gaziantep TOKİ kura sonuçları 2022…

TOKİ Gaziantep kura çekilişi CANLI İZLE! 2022 TOKİ Gaziantep kura sonuçları 2022 isim listesi 2+1 3+1 sosyal konut başvuru sonucu sorgulama

TOKİ KURA ÇEKİMİ GAZİANTEP VE ERZURUM'DA GERÇEKLEŞİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Sonuçlar il il belli olmaya devam ediyor. 20 Kasım bugün Erzurum ve Gaziantep'te çekiliş var:

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TOKİ Gaziantep kura çekilişi CANLI İZLE! 2022 TOKİ Gaziantep kura sonuçları 2022 isim listesi 2+1 3+1 sosyal konut başvuru sonucu sorgulama

TOKİ GAZİANTEP KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

9 ilçede toplamda 10 bin 24 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Gaziantep kura çekimi 18-23 Kasım tarihleri arasında çekilecek.

Belirtilen tarihlerde her gün saat 10.00'da başlayacak kuralar Şehitkamil Belediyesi Atatürk Spor Merkezi'nde olacak.

İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:

TOKİ Gaziantep kura çekilişi CANLI İZLE! 2022 TOKİ Gaziantep kura sonuçları 2022 isim listesi 2+1 3+1 sosyal konut başvuru sonucu sorgulama

18 Kasım 2022: Nizip, Islahiye

19 Kasım 2022: Nurdağı, Oğuzeli, Araban, Yavuzeli, Karkamış

20-21 Kasım 2022: Şahinbey

22-23 Kasım 2022: Şehitkamil

TOKİ Gaziantep kura çekilişi CANLI İZLE! 2022 TOKİ Gaziantep kura sonuçları 2022 isim listesi 2+1 3+1 sosyal konut başvuru sonucu sorgulama

TOKİ GAZİANTEP KONUTLARI NEREDE?

2022 TOKİ Antep kura çekimi 18 Kasım saat 10.00'da başlıyor. İşte TOKİ Gaziantep evlerinin olduğu ilçeler ve sayıları:

GAZİANTEP NİZİP: 750 KONUT

GAZİANTEP ISLAHİYE 6. ETAP: 374

GAZİANTEP NURDAĞI: 200

GAZİANTEP ARABAN: 150

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