Haberler Yaşam TOKİ Gaziantep kura çekilişi CANLI İZLE! 2022 TOKİ Gaziantep kura sonuçları 2022 isim listesi 2+1 3+1 sosyal konut başvuru sonucu sorgulama

Giriş Tarihi: 20.11.2022 09:41 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 09:41

TOKİ Gaziantep kura çekilişi CANLI İZLE! 2022 TOKİ Gaziantep kura sonuçları 2022 isim listesi 2+1 3+1 sosyal konut başvuru sonucu sorgulama

Gaziantep TOKİ kura çekilişi canlı yayın ekranlara gelmeye devam ediyor. Birçok ilçede tamamlanan sosyal konut kuraları yanı sıra 20 Kasım bugün Şahinbey kuraları çekiliyor. Gaziantep TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri ise Nizip, Islahiye, Nurdağı, Oğuzeli, Araban, Yavuzeli, Karkamış illeri için başladı. TOKİ Gaziantep kurası ilerleyen günlerde Şehitkamil ilçesi için de gerçekleşecek. Toplamda 10 bin 24 konut hak sahiplerini buluyor. 2+1 3+1 isim listesine anlık ulaşmak isteyenler Gaziantep TOKİ kura çekimi canlı yayın karşısında hazırlandı. İşte, TOKİ Gaziantep kura sonuçları 2022 isim listesi…