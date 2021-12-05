Gaziantep'te 3 aylık bebek vicdanları sızlatan bir video ile geçtiğimiz hafta adeta Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Sosyal medya infiale sebep olan bu görüntülerin ardından Gaziantep'te babası tarafından dövülen 3 aylık Cihan bebeğin sağlık durumu vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan "Gaziantep'te babası tarafından dövülen 3 aylık Cihan bebeğin sağlık durumu nasıl, öldü mü?" soruları yanıt aramaya başladı. Sözde baba Yunus Göç, olay sonrası tutuklanmıştı. Peki, Gaziantep'te babası tarafından dövülen 3 aylık bebeğin sağlık durumu nasıl, öldü mü? İşte son dakika gelişmeleri...