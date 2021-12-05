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Haberler Yaşam Gaziantep’te 3 aylık Cihan bebek hayati tehlikeyi atlattı mı? Cani baba Yunus Göç tarafından dövülen Cihan bebeğin sağlık durumu nasıl? İşte son durumu
Giriş Tarihi: 05.12.2021 10:54 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 10:57

Gaziantep’te 3 aylık Cihan bebek hayati tehlikeyi atlattı mı? Cani baba Yunus Göç tarafından dövülen Cihan bebeğin sağlık durumu nasıl? İşte son durumu

Gaziantep'te 3 aylık bebek vicdanları sızlatan bir video ile geçtiğimiz hafta adeta Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Sosyal medya infiale sebep olan bu görüntülerin ardından Gaziantep'te babası tarafından dövülen 3 aylık Cihan bebeğin sağlık durumu vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan "Gaziantep'te babası tarafından dövülen 3 aylık Cihan bebeğin sağlık durumu nasıl, öldü mü?" soruları yanıt aramaya başladı. Sözde baba Yunus Göç, olay sonrası tutuklanmıştı. Peki, Gaziantep'te babası tarafından dövülen 3 aylık bebeğin sağlık durumu nasıl, öldü mü? İşte son dakika gelişmeleri...

Gaziantep’te 3 aylık Cihan bebek hayati tehlikeyi atlattı mı? Cani baba Yunus Göç tarafından dövülen Cihan bebeğin sağlık durumu nasıl? İşte son durumu

Sosyal medyada yayınlanan Gaziantep'te 3 aylık bebeğin öldüresiye dövüldüğü görüntüler infial yaratmıştı. Olayda cani baba Yunus Göç, minik bebeğe adeta işkence uygulamış ve darp etmişti. Milyonlar Cihan bebeğin sağlık durumuna ilişkin detayları "Gaziantep'te babası tarafından dövülen 3 aylık Cihan bebeğin sağlık durumu nasıl, öldü mü?" soruları ile takip ediyor. Yapılan son açıklamada talihsiz yavrunun yoğun bakıma alındığı kaydedilmişti. Peki, Gaziantep'te babası tarafından dövülen 3 aylık bebeğin sağlık durumu nasıl, öldü mü? İşte son durumu...

Gaziantep’te 3 aylık Cihan bebek hayati tehlikeyi atlattı mı? Cani baba Yunus Göç tarafından dövülen Cihan bebeğin sağlık durumu nasıl? İşte son durumu

CİHAN BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Son dakika haberi: Gaziantep'te geçtiğimiz günlerde korkunç bir olay yaşandı. Fabrika işçisi Yunus Göç, Kahvelipınar Mahallesi'ndeki evinde ağlayan 2 aylık oğlu Cihan'ı tokatlayıp yumrukladı

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Gaziantep’te 3 aylık Cihan bebek hayati tehlikeyi atlattı mı? Cani baba Yunus Göç tarafından dövülen Cihan bebeğin sağlık durumu nasıl? İşte son durumu

Son dakika! Bebeği öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı: "Bir anlık sinirle oldu" | Video

Milyonlardan cani babaya tepki yağdı. Gözaltına alınan Göç, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

Gaziantep’te 3 aylık Cihan bebek hayati tehlikeyi atlattı mı? Cani baba Yunus Göç tarafından dövülen Cihan bebeğin sağlık durumu nasıl? İşte son durumu

Beyin kanaması geçirdiği belirlene Cihan bebek ise kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı

Gaziantep’te 3 aylık Cihan bebek hayati tehlikeyi atlattı mı? Cani baba Yunus Göç tarafından dövülen Cihan bebeğin sağlık durumu nasıl? İşte son durumu

Özel bir hastanede verilen tedaviye olumlu yanıt veren Cihan bebek, yoğun bakım ünitesinden hastanenin normal servisine alındı.

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