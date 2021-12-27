HaberlerYaşamGaziantep’te dehşet! Eski kayınpederini kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Giriş Tarihi: 27.12.2021 13:16Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 13:19
Gaziantep’te dehşet! Eski kayınpederini kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Gaziantep'te eski eşinin arabasını benzin dökerek yakmaya çalışan kişi, eski kayınpederini kalbinden 5 defa bıçaklayarak öldürdü. Dehşet saçan eski eşi Mehmet Aslan'ın kendisini öldürmeye geldiğini söyleyen Hatice Yıldırım, "Babam kendisini feda etti. O kesinlikle akli dengesi yerinde her şeyi bilinçli yapıyor. O serbest kalırsa bundan sonraki hedefi benim" dedi.