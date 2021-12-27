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Haberler Yaşam Gaziantep’te dehşet! Eski kayınpederini kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Giriş Tarihi: 27.12.2021 13:16 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 13:19

Gaziantep’te dehşet! Eski kayınpederini kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Gaziantep'te eski eşinin arabasını benzin dökerek yakmaya çalışan kişi, eski kayınpederini kalbinden 5 defa bıçaklayarak öldürdü. Dehşet saçan eski eşi Mehmet Aslan'ın kendisini öldürmeye geldiğini söyleyen Hatice Yıldırım, "Babam kendisini feda etti. O kesinlikle akli dengesi yerinde her şeyi bilinçli yapıyor. O serbest kalırsa bundan sonraki hedefi benim" dedi.

İHA
Gaziantep’te dehşet! Eski kayınpederini kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Olay, dün akşam Şehitkamil ilçesine bağlı Fıstıklık Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre eski kayınpederi Mehmet Yıldırım'ın evinin önüne gelen zanlı Mehmet Aslan, eski eşi Hatice Yıldırım'ın arabasına benzin döktü. Mehmet Yıldırım, aracı yakmaya çalıştığı esnada Aslan'a engel olmaya çalıştı.

Gaziantep’te dehşet! Eski kayınpederini kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Eski Yıldırım ile Aslan arasında tartışma çıkarken Aslan, çıkardığı bıçağı Yıldırım'ın kalbine sapladı. Kalbinden 5 defa bıçaklanan Yıldırım, kanlar içerisinde kalarak ağır yaralandı.

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Gaziantep’te dehşet! Eski kayınpederini kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Mehmet Aslan olay yerinden uzaklaşırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

Gaziantep’te dehşet! Eski kayınpederini kalbinden bıçaklayarak öldürdü

KIZININ FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

Yıldırım'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken polis zanlı Aslan'ı yakalamak için çalışma başlattı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yıldırım'ın cenazesi defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Gaziantep’te dehşet! Eski kayınpederini kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Adli Tıp Kurumu önünde cenazeyi bekleyen aile yakınları gözyaşına boğularak sinir krizi geçirdi. Babasının cenazesinin araca alınması esnasında baygınlık geçiren kızı Hatice Yıldırım'ın feryadı yürekleri dağladı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan Aslan, gözaltına alındı.

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