Gaziantep’te dehşet! Eski kayınpederini kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Mehmet Aslan olay yerinden uzaklaşırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı.



