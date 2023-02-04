Haberler Yaşam Gaziantep’te okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Gaziantep’te okullar açık mı, kapalı mı? Gözler Gaziantep Valiliği'nde!

Giriş Tarihi: 04.02.2023 14:54 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 14:54

6 Şubat Pazartesi Gaziantep'te okullar tatil mi sorusu kentte yaşayan öğrenci ve öğretmenler tarafından araştırılmaya başlandı. 15 gün süren yarıyıl tatili Pazartesi günü sona erecek ve 2. dönem için okullarda ilk ders zili çalacak. Ancak kar kalınlığının kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 10 santime ulaştığı Gaziantep'te okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Bu noktada binlerce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi ve velileri "6 Şubat Pazartesi Gaziantep'te okullar açık mı, kapalı mı, kar tatili olacak mı?" sorularını gündeme taşıdı. Gaziantep kar tatili ile ilgili gözler valilikten gelecek açıklamalara çevrildi. İşte, Gaziantep Valiliği kar tatili açıklaması ve konu ile ilgili son gelişmeler…