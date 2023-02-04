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Haberler Yaşam Gaziantep’te okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Gaziantep’te okullar açık mı, kapalı mı? Gözler Gaziantep Valiliği'nde!
Giriş Tarihi: 04.02.2023 14:54 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 14:54

Gaziantep’te okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Gaziantep’te okullar açık mı, kapalı mı? Gözler Gaziantep Valiliği'nde!

6 Şubat Pazartesi Gaziantep'te okullar tatil mi sorusu kentte yaşayan öğrenci ve öğretmenler tarafından araştırılmaya başlandı. 15 gün süren yarıyıl tatili Pazartesi günü sona erecek ve 2. dönem için okullarda ilk ders zili çalacak. Ancak kar kalınlığının kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 10 santime ulaştığı Gaziantep'te okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Bu noktada binlerce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi ve velileri "6 Şubat Pazartesi Gaziantep'te okullar açık mı, kapalı mı, kar tatili olacak mı?" sorularını gündeme taşıdı. Gaziantep kar tatili ile ilgili gözler valilikten gelecek açıklamalara çevrildi. İşte, Gaziantep Valiliği kar tatili açıklaması ve konu ile ilgili son gelişmeler…

Gaziantep’te okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Gaziantep’te okullar açık mı, kapalı mı? Gözler Gaziantep Valiliği’nde!

6 Şubat Pazartesi Gaziantep'te okullar tatil mi, Gaziantep'te kar tatili olacak mı soruları yanıt aramaya başladı. Şubat ayına girilmesiyle beraber Türkiye genelinde soğuk hava etkisini artırdı. Birçok ilde hava sıcaklığı 0 derecenin altına düşerken Gaziantep'te kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10 santime kadar ulaştı. Hal böyleyken sömestr tatili sonrası okul sıralarına dönmeye hazırlanan öğrenciler, 6 Şubat Pazartesi Gaziantep'te okul var mı yok mu sorusuna yanıt arıyor. Gaziantep Valiliği tarafından konuya dair bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, 6 Şubat Pazartesi Gaziantep'te okullar açık mı, kapalı mı, tatil edildi mi? İşte, haftalık hava durumu ile Gaziantep kar tatili son durum…

Gaziantep’te okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Gaziantep’te okullar açık mı, kapalı mı? Gözler Gaziantep Valiliği’nde!

GAZİANTEP'TE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR!

Gaziantep'e mevsimin ilk karı yağdı. Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabaha kadar etkili oldu. Kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 10 santime ulaştı. Hava sıcaklığının eksi 1 derece olduğu kentte, çevredekiler mevsimin ilk kar yağışını fotoğrafladı.

Yağışla birlikte kentin tarihi kalesi ve parklarında güzel manzaralar oluştu. Yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

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Gaziantep’te okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Gaziantep’te okullar açık mı, kapalı mı? Gözler Gaziantep Valiliği’nde!

GAZİANTEP DAHİL 10 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Gaziantep dahil 10 il için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Yetkililer, ulaşımda aksamalar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda dikkatli olunması çağrısı yaptı.

Gaziantep’te okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Gaziantep’te okullar açık mı, kapalı mı? Gözler Gaziantep Valiliği’nde!

4-8ŞUBAT 2023 GAZİANTEP HAVA DURUMU

4 Şubat 2023 Cumartesi: Yoğun kar yağışlı 2°

5 Şubat 2023 Pazar: Yoğun kar yağışlı 2°

6 Şubat 2023 Pazartesi: Yoğun kar yağışlı 5°

7 Şubat 2023 Salı: Karlı 4°

8 Şubat 2023 Çarşamba: Açık Bulutlu 4°

Gaziantep’te okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Gaziantep’te okullar açık mı, kapalı mı? Gözler Gaziantep Valiliği’nde!

6 ŞUBAT PAZARTESİ GAZİANTEP'TE OKULLAR TATİL Mİ?

6 Şubat Pazartesi günü Gaziantep'te yoğun kar yağışının etkili olması bekleniyor. Hava durumu raporuna göre, hava sıcaklığının ise 5 ila 0 derece aralığında seyredeceği öngüörülüyor.

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