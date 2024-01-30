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Gazinoda kan donduran cinayet: Sevdiği kadını başka erkekle görünce dehşet saçtı!
Giriş Tarihi: 30.01.2024 16:09
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
16:09
Gazinoda kan donduran cinayet: Sevdiği kadını başka erkekle görünce dehşet saçtı!
İstanbul'da Yusuf H., gazinoda çalışan Burcu S. ile aşk yaşamaya başladı. Dün gece gazinoda Burcu S.'yi iki gencin masasında görünce silahına sarıldı. Amca çocukları olan Ömer Danış ve Y.D.'ye kurşun yağdırdı. Ömer Danış hayatını kaybederken Yusuf H.'yi arama çalışmaları sürüyor…