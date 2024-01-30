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Haberler Yaşam Gazinoda kan donduran cinayet: Sevdiği kadını başka erkekle görünce dehşet saçtı!
Giriş Tarihi: 30.01.2024 16:09 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 16:09

Gazinoda kan donduran cinayet: Sevdiği kadını başka erkekle görünce dehşet saçtı!

İstanbul'da Yusuf H., gazinoda çalışan Burcu S. ile aşk yaşamaya başladı. Dün gece gazinoda Burcu S.'yi iki gencin masasında görünce silahına sarıldı. Amca çocukları olan Ömer Danış ve Y.D.'ye kurşun yağdırdı. Ömer Danış hayatını kaybederken Yusuf H.'yi arama çalışmaları sürüyor…

İHA
Gazinoda kan donduran cinayet: Sevdiği kadını başka erkekle görünce dehşet saçtı!

Kan donduran olay, saat 02.45 sıralarında Sarıyer Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir süredir cadde üzerinde bulunan gazinoya gelen Yusuf H., burada çalışan Burcu S. ile gönül ilişkisi yaşamaya başladı. Olay günü gece saatlerinde yine gazinoya giden Yusuf H., bir süre eğlendikten sonra mekanın üst katına çıktı. Adam, gönül ilişkisi yaşadığı Burcu S.nin iki gencin masasında olduğunu görünce çılgına döndü.

Gazinoda kan donduran cinayet: Sevdiği kadını başka erkekle görünce dehşet saçtı!

BAŞKASININ MASASINDA GÖRÜNCE…
Burcu S. ile tartışan Yusuf H.'nin arasına masada oturan Yusuf Danış (22) ile Ömer Danış (28) girdi. Çıkan tartışma sonucu silahını çeken Yusuf H., amca çocukları olan Ömer Danış ve Y.D.'ye kurşun yağdırdı.

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Gazinoda kan donduran cinayet: Sevdiği kadını başka erkekle görünce dehşet saçtı!

Saldırganın ateş açması sonucu Ömer Danış göğsünden, Yusuf Danış ise sırtından ve karnından ağır şekilde yaralandı. Olayın ardından saldırgan Yusuf H. gazinodan çıkarak kaçarken, mekandakiler ise yaralıları taksiyle Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Gazinoda kan donduran cinayet: Sevdiği kadını başka erkekle görünce dehşet saçtı!

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Hemen ameliyata alınan Ömer Danış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Yusuf Danış'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan olay sonrası polis ekipleri çalışma başlattı.

Gazinoda kan donduran cinayet: Sevdiği kadını başka erkekle görünce dehşet saçtı!

Bu çerçevede güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ve gönül ilişkisi yaşadığı Burcu S. ile görgü şahitlerinin ifadesine başvuran polis, saldırganın Yusuf H. olduğunu tespit etti. Saldırganı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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