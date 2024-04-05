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Gece kulübündeki yangında acı detay: Baba yardımın lazım!
Giriş Tarihi: 05.04.2024 12:45
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
12:48
Gece kulübündeki yangında acı detay: Baba yardımın lazım!
İstanbul Gayrettepe'de ünlü gece kulübünün tadilatı sırasında çıkan yangında hayatını kaybeden Demirci işçilerinden baba Yılmaz Kıhrı ve Akın Kıhrı'nin cenazeleri bugün Giresun Tirebolu'de toprağa verilecek. 60 yaşında hayatını kaybeden Yılmaz Kıhrı'nin henüz 6 aylıkken babası ve amcasının bir cinayete kurban gittiği öğrenildi. Kıhrı'nin tek çocuğu olan Akın'ında İstanbul'da gece kulübünde çalışan olduğu tadilat için gece kulübünde işler yetişmeyince eski bir usta olan babasını da memleketten yanına çağırdığı ortaya çıktı…