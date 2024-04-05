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Haberler Yaşam Gece kulübündeki yangında acı detay: Baba yardımın lazım!
Giriş Tarihi: 05.04.2024 12:45 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 12:48

Gece kulübündeki yangında acı detay: Baba yardımın lazım!

İstanbul Gayrettepe'de ünlü gece kulübünün tadilatı sırasında çıkan yangında hayatını kaybeden Demirci işçilerinden baba Yılmaz Kıhrı ve Akın Kıhrı'nin cenazeleri bugün Giresun Tirebolu'de toprağa verilecek. 60 yaşında hayatını kaybeden Yılmaz Kıhrı'nin henüz 6 aylıkken babası ve amcasının bir cinayete kurban gittiği öğrenildi. Kıhrı'nin tek çocuğu olan Akın'ında İstanbul'da gece kulübünde çalışan olduğu tadilat için gece kulübünde işler yetişmeyince eski bir usta olan babasını da memleketten yanına çağırdığı ortaya çıktı…

Yunus Emre KAVAK
Gece kulübündeki yangında acı detay: Baba yardımın lazım!

Gayrettepe'de ünlü gece kulübünün tadilatı sırasına çıkan yangında 29 işçi hayatını kaybetti. 16 katlı binanın gece kulübü olarak kullanılan giriş katında çıkan yangında hayatını kaybedenlerde 4'ünün Giresun nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilirken ikisi de baba oğul olan Yılmaz ve Akın Kıhrı'ydi.

Gece kulübündeki yangında acı detay: Baba yardımın lazım!

Baba oğulun cenazeleri bugün memleketleri Tirebolu'da toprağa verilecek. Memleketinde Demirci yılmaz usta olarak bilinen Yılmaz Kıhrı'nin yıllardır demir işi yaptığı 50 yıllık evinin altındaki küçük atölyesinde çalışıp ekmek parasını çıkardığı öğrenildi. Tek oğlu Akın'ın ise İstanbul Beykoz'da yaşadığı Masquerade Clup'ta çalıştığı öğrenildi.

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Gece kulübündeki yangında acı detay: Baba yardımın lazım!

"BABA YARDIMIN LAZIM"
İddiaya göre mekan Ramazan ayında tadilata girince Akın Kıhrı'de tadilat için yardım ediyor işçilerle çalışıyordu. Çalışmalarda sona doğru gelinirken tadilatın Bayram sonrasına yetişmeyeceği anlaşılınca patronlar tanıdık demir işçisi olanlar çağırsın dedi.

Gece kulübündeki yangında acı detay: Baba yardımın lazım!

Bunun üzerine Akın Kıhrı hemen babası, Yılmaz Ustayı aradı. Yılların Demirci ustası ilk önce yok desede oğlunun ısrarına dayanamadı. Kalktı seçimden 4 gün önce İstanbul'a geldi. Birlikte işe başladılar baba oğul bir süre çalıştı.

Gece kulübündeki yangında acı detay: Baba yardımın lazım!

OĞLUYLA SON MESAİYE GİTTİ
Ancak Yılmaz Usta'nın aklı seçimde kalmıştı ne yaptı etti seçimde oy kullanmak için memleketine gidip ertesi gün tekrar geldi. O gün yine birlikte oğluyla o mekana çalışmaya girdiler ama bir daha çıkamadılar. Tirebolu'da onu sevenler hala öldüğüne inanmak istemiyor.

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