Gece kulübündeki yangında acı detay: Baba yardımın lazım!

OĞLUYLA SON MESAİYE GİTTİ

Ancak Yılmaz Usta'nın aklı seçimde kalmıştı ne yaptı etti seçimde oy kullanmak için memleketine gidip ertesi gün tekrar geldi. O gün yine birlikte oğluyla o mekana çalışmaya girdiler ama bir daha çıkamadılar. Tirebolu'da onu sevenler hala öldüğüne inanmak istemiyor.