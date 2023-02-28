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Haberler Yaşam Gecenin Ucunda 18. bölüm FULL İZLE! Star TV ile Gecenin Ucunda son bölüm tek parça izle
Giriş Tarihi: 28.02.2023 23:54 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 23:54

Gecenin Ucunda 18. bölüm FULL İZLE! Star TV ile Gecenin Ucunda son bölüm tek parça izle

Star TV ekranlarında her hafta Salı günleri yayınlanan oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay gibi isimlerin yer aldığı Gecenin Ucunda dizisi 18. son bölümle izleyici karşısına çıktı. Dizinin en son bölümünde kocasını çok kıskanan, artık Nazlı'nın tavırlarına pabuç bırakmak istemeyen Macide harekete geçiyor. Dizinin son bölümünü kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler "Gecenin Ucunda 18. bölüm full izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Star TV ile Gecenin Ucunda son bölüm full izle linki ve özet detaylar.

Gecenin Ucunda 18. bölüm FULL İZLE! Star TV ile Gecenin Ucunda son bölüm tek parça izle

Gecenin Ucunda dizisi 18. son bölümle Star TV ekranlarında yerini aldı. Dizinin son bölümünü Star TV yayın akışı saatinde ekran başında olamayanlar ve yeniden izlemek isteyenler yoğun olarak "Gecenin Ucunda 18. bölüm full izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

GECENİN UCUNDA 18. BÖLÜM FULL İZLE

Star TV ile "Gecenin Ucunda 18. bölüm full izle" linki ve özetten detaylar şöyle;

Gecenin Ucunda 18. bölüm FULL İZLE! Star TV ile Gecenin Ucunda son bölüm tek parça izle

Aşağıda yer alan linkle dizinin son bölümünü tek parça izleyebilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/dizi/gecenin-ucunda/bolumler

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Gecenin Ucunda 18. bölüm FULL İZLE! Star TV ile Gecenin Ucunda son bölüm tek parça izle

GECENİN UCUNDA 18. BÖLÜM ÖZETİ

Macide, Kazım'ın Ankara'ya onsuz gidişine çok bozulmuş, aklı onda kalmıştır. Ayrıca Kazım'ın yanında sadece Nazlı'nın olması, Macide'yi iyice huzursuz etmiştir.

Gecenin Ucunda 18. bölüm FULL İZLE! Star TV ile Gecenin Ucunda son bölüm tek parça izle

Kocasını çok kıskanan, artık Nazlı'nın tavırlarına pabuç bırakmak istemeyen Macide harekete geçer.

Gecenin Ucunda 18. bölüm FULL İZLE! Star TV ile Gecenin Ucunda son bölüm tek parça izle

Sürpriz bir kararla Ankara'ya ikisinin yanına gider. Nazlı ise Macide'nin varlığından hiç memnun olmaz.

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