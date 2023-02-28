Star TV ekranlarında her hafta Salı günleri yayınlanan oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay gibi isimlerin yer aldığı Gecenin Ucunda dizisi 18. son bölümle izleyici karşısına çıktı. Dizinin en son bölümünde kocasını çok kıskanan, artık Nazlı'nın tavırlarına pabuç bırakmak istemeyen Macide harekete geçiyor. Dizinin son bölümünü kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler "Gecenin Ucunda 18. bölüm full izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Star TV ile Gecenin Ucunda son bölüm full izle linki ve özet detaylar.