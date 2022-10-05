Gecenin Ucunda dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Star TV’nin yeni dizisi Gecenin Ucunda oyuncu kadrosu ve konusu

Star TV ekranlarının yeni sezondaki iddialı dizilerinden biri olan Gecenin Ucunda, 5 Ekim Çarşamba akşamı ekran yolculuğuna başlıyor. Peride Celal'in aynı adlı romanından uyarlanan TMC Film imzalı dizi, konusu kadar oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekti. Afr Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu ve Zuhal Olcay'ı buluşturan dizi, iş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide'nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor. Peki, Gecenin Ucunda konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Star TV'nin yeni dizisi Gecenin Ucunda hakkında tüm merak edilenler…