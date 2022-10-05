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Haberler Yaşam Gecenin Ucunda dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Star TV’nin yeni dizisi Gecenin Ucunda oyuncu kadrosu ve konusu
Giriş Tarihi: 05.10.2022 11:30 Güncelleme Tarihi: 05.10.2022 11:39

Gecenin Ucunda dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Star TV’nin yeni dizisi Gecenin Ucunda oyuncu kadrosu ve konusu

Star TV ekranlarının yeni sezondaki iddialı dizilerinden biri olan Gecenin Ucunda, 5 Ekim Çarşamba akşamı ekran yolculuğuna başlıyor. Peride Celal'in aynı adlı romanından uyarlanan TMC Film imzalı dizi, konusu kadar oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekti. Afr Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu ve Zuhal Olcay'ı buluşturan dizi, iş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide'nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor. Peki, Gecenin Ucunda konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Star TV'nin yeni dizisi Gecenin Ucunda hakkında tüm merak edilenler…

Gecenin Ucunda dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Star TV’nin yeni dizisi Gecenin Ucunda oyuncu kadrosu ve konusu

Star TV ekranlarının yeni dizisi Gecenin Ucunda, 5 Ekim Çarşamba akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Barış Erçetin'in üstlendiği, senaryosunu Başar Başaran ile Emre Özdür'un kaleme aldığı dizi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Başrollerinde Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu ve Zuhal Olcay'ın yer aldığı dizinin konusu ve oyuncu kadrosu, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Gecenin Ucunda konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Star TV'nin yeni dizisi Gecenin Ucunda konusu ve oyuncu kadrosu…

Gecenin Ucunda dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Star TV’nin yeni dizisi Gecenin Ucunda oyuncu kadrosu ve konusu

GECENİN UCUNDA DİZİSİ EKRAN YOLCULUĞUNA BAŞLIYOR!

Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu ve Zuhal Olcay'ı buluşturan Star TV ekranlarının yeni dizisi Gecenin Ucunda, 5 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.00'da ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

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Gecenin Ucunda dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Star TV’nin yeni dizisi Gecenin Ucunda oyuncu kadrosu ve konusu

GECENİN UCUNDA OYUNCU KADROSU

Yönetmenliğini Barış Erçetin'in üstlendiği, senaryosunu Başar Başaran ile Emre Özdür'un kaleme aldığı Gecenin Ucunda dizisinin oyuncu kadrosunda;

Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu ve Zuhal Olcay başrolde yer alırken; Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal gibi isimler yer alıyor.

Gecenin Ucunda dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Star TV’nin yeni dizisi Gecenin Ucunda oyuncu kadrosu ve konusu

GECENİN UCUNDA 1. BÖLÜM KONUSU

Yoksul bir ailede büyüyen Macide, psikoloji alanında eğitim almış ama iş hayatında mutlu olamamıştır. Başkalarına iyi gelme ve şifa vermenin peşinden giden Macide'nin hayatı Işık Ailesi'yle tanıştıktan sonra tamamen değişecektir.

Gecenin Ucunda dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Star TV’nin yeni dizisi Gecenin Ucunda oyuncu kadrosu ve konusu

Yeni tanıştığı Ahmet (Sarp Levendoğlu) kendisine delice bir tutkuyla aşık olur fakat Macide, ülkenin en akıllı ve başarılı iş adamı olarak anılan ve Ahmet'in ağabeyi Kazım'dan (Kadir Doğulu) etkilenir. Karşılıklı olarak yaşanan bu hislerin önündeki en büyük engel ise Kazım'ın evli olmasıdır. Macide'nin gelişiyle Işık Ailesi'nde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

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