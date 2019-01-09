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Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri açıklandı! İlk sıradaki ...

sahibi olmak neredeyse hemen her bireyin yapmak zorunda olduğu, yaşamını sürdürebilmek veya bir statüye sahip olabilmek için ihtiyacı olduğu bir olgudur. Öyle ki insanlar meslek sahibi olabilmek için hayatlarının 20-25 yılını bu duruma harcayabiliyorlar.

'ndaki uzmanlar, teknoloji ve otomasyon araştırmaları sonucunda 2022'de küresel olarak 133 milyon yeni iş yaratılacağını tahmin ediyor. Aynı zamanda, düşük teknolojili işler ortadan kalktıkça 75 milyon iş kaybı da yaşanacak.

Giriş Tarihi: 09.01.2019 17:38 Güncelleme Tarihi: 09.01.2019 17:40
Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri açıklandı! İlk sıradaki meslek...

Washington merkezli bir iş tahmin sitesi olan Kiplinger'deki uzmanlar 773 popüler mesleği analiz ettiler ve gelecek için en iyi ve en kötü işleri belirlediler.

Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri açıklandı! İlk sıradaki meslek...

Geleceğin en kötü meslekleri:

10. Telefon Operatörü

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Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri açıklandı! İlk sıradaki meslek...

9. Günlük İşçi

Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri açıklandı! İlk sıradaki meslek...

8. Reklam pano görevlisi

Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri açıklandı! İlk sıradaki meslek...

7. Fotoğraf İşlemcisi

Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri açıklandı! İlk sıradaki meslek...

6. Projeksiyonist

Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri açıklandı! İlk sıradaki meslek...

5. Ayakkabı Makine Operatörü

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