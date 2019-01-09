Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri açıklandı! İlk sıradaki meslek...

Meslek sahibi olmak neredeyse hemen her bireyin yapmak zorunda olduğu, yaşamını sürdürebilmek veya bir statüye sahip olabilmek için ihtiyacı olduğu bir olgudur. Öyle ki insanlar meslek sahibi olabilmek için hayatlarının 20-25 yılını bu duruma harcayabiliyorlar.

Dünya Ekonomik Forumu'ndaki uzmanlar, teknoloji ve otomasyon araştırmaları sonucunda 2022'de küresel olarak 133 milyon yeni iş yaratılacağını tahmin ediyor. Aynı zamanda, düşük teknolojili işler ortadan kalktıkça 75 milyon iş kaybı da yaşanacak.