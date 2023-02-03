Geleceğin meslekleri belli oldu! İşte önümüzdeki yıllarda popüler olacak ve dünyadan silinecek meslekler

Bir insanın hayatındaki en önemli kararlardan biri meslek seçimidir. Seçilecek meslek para kazanmak dışında insanın hayat koşullarından, sosyal çevresine kadar birçok noktayı etkiler. Kriterler göz önüne alınarak zamana ve şartlara göre meslek seçimi yapılması en iyisidir.

İngiltere'de yer alan Oxford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, gelecek 10 yıl içinde pek çok meslek otomatik olarak yapılabilecek.