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Geleceğin meslekleri belli oldu! İşte önümüzdeki yıllarda popüler olacak ve dünyadan silinecek meslekler
Giriş Tarihi: 03.02.2023 11:22
Güncelleme Tarihi: 03.02.2023
11:23
Geleceğin meslekleri belli oldu! İşte önümüzdeki yıllarda popüler olacak ve dünyadan silinecek meslekler
Teknoloji gün geçtikçe daha da gelişiyor. Cebimizdeki telefonlardan, evimizdeki televizyonlara, fırınlara kadar neredeyse birçok eşya akıllandı. Birçok cihazda yapay zeka desteği var. Teknoloji her alanda yeni çözümler ve iş imkanları sunuyor. Uzmanlar 2030'a kadar birçok mesleğin popüler hale geleceğini, bununla birlikte bazı mesleklerin dünyadan silineceğini açıkladı. Robotik, veri bilimi, siber güvenlik gibi alanlardaki meslekler daha yaygın hale gelirken, matbaa, postacı, kasiyer gibi meslekler tarihe karışacak.