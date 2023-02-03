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Haberler Yaşam Geleceğin meslekleri belli oldu! İşte önümüzdeki yıllarda popüler olacak ve dünyadan silinecek meslekler
Giriş Tarihi: 03.02.2023 11:22 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 11:23

Geleceğin meslekleri belli oldu! İşte önümüzdeki yıllarda popüler olacak ve dünyadan silinecek meslekler

Teknoloji gün geçtikçe daha da gelişiyor. Cebimizdeki telefonlardan, evimizdeki televizyonlara, fırınlara kadar neredeyse birçok eşya akıllandı. Birçok cihazda yapay zeka desteği var. Teknoloji her alanda yeni çözümler ve iş imkanları sunuyor. Uzmanlar 2030'a kadar birçok mesleğin popüler hale geleceğini, bununla birlikte bazı mesleklerin dünyadan silineceğini açıkladı. Robotik, veri bilimi, siber güvenlik gibi alanlardaki meslekler daha yaygın hale gelirken, matbaa, postacı, kasiyer gibi meslekler tarihe karışacak.

Geleceğin meslekleri belli oldu! İşte önümüzdeki yıllarda popüler olacak ve dünyadan silinecek meslekler

Bir insanın hayatındaki en önemli kararlardan biri meslek seçimidir. Seçilecek meslek para kazanmak dışında insanın hayat koşullarından, sosyal çevresine kadar birçok noktayı etkiler. Kriterler göz önüne alınarak zamana ve şartlara göre meslek seçimi yapılması en iyisidir.

İngiltere'de yer alan Oxford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, gelecek 10 yıl içinde pek çok meslek otomatik olarak yapılabilecek.

Geleceğin meslekleri belli oldu! İşte önümüzdeki yıllarda popüler olacak ve dünyadan silinecek meslekler

GELECEĞİN MESLEKLERİ

YAPAY ZEKA MÜHENDİSLİĞİ

Yapay zekayı hayatımızın her alanında sıklıkla kullanıyoruz. Yaşamımızın önemli bir parçası haline gelen yapay zeka teknolojisi her geçen gün gelişiyor ve fonksiyonel çözümler sunuyor. Özellikle altyapılarını son teknoloji ile donatan büyük şirketler, yapay zeka alanındaki gelişmeleri büyük bir heyecanla takip ediyor ve bu alanda çok iyi yatırımlar yapıyor. Bu da önümüzdeki yıllarda yapay zeka üzerine çalışacak kişilere büyük bir ihtiyaç olacağını gösteriyor.

Bankacılıktan sağlık sektörüne, tekstilden inşaat sektörüne kadar her alanda devreye giren yapay zeka üzerinde çalışmak istiyorsanız matematik, yazılım, büyük veri teknolojisi ve algoritmalarına iyi derecede hakim olmanız gerekiyor.

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Geleceğin meslekleri belli oldu! İşte önümüzdeki yıllarda popüler olacak ve dünyadan silinecek meslekler

ROBOTİK MÜHENDİSLİĞİ

Bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz robot teknolojisi artık pek çok boyutuyla gerçek oldu. Çok daha fazla gelişme potansiyeline sahip olan robot teknolojisi birçok sektörde aktif olarak kullanılıyor. Örneğin, üretim hatlarının başında robotları görmek artık şaşırtıcı değil. Ameliyat sırasında devreye giren cerrahi yardım robotları sağlık sektöründe fark yaratıyor.

Robotik Mühendisi uygun yazılımı hazırlayarak robotlar için görevleri tanımlar ve bu görevlerin nasıl yapılacağı konusunda gerekli komutları ve koordinasyonu düzenler. Robotik mühendisi olmak için matematik ve fen alanlarında yetkin olmanızın yanı sıra yazılım, bilgisayar ve algoritmalarda kendinizi geliştirmeniz gerekir.

Geleceğin meslekleri belli oldu! İşte önümüzdeki yıllarda popüler olacak ve dünyadan silinecek meslekler

SİBER GÜVENLİK UZMANLIĞI

Teknoloji denilince akla ilk gelen sorulardan biri "Dijital platformlarda ne kadar güvendeyim?" oluyor. Korsan saldırıları, site hack'leri birçok kişi veya kurumun başına gelebilir ve kurumsal bilgiler dışarı sızabilir. Bu durum siber ağların en son ve en güncel teknolojik ekipman ve güvenlik ağları ile korunmasını gerekli kılıyor.

Günümüzde bireylerin, şirketlerin veya devlet kurumlarının birçok önemli ve özel bilgileri sanal ortamda saklanıyor. Bu bilgilerin saklandığı alanlara olası bir saldırı durumunda ise ciddi sorunlar yaşanabiliyor. Bu noktada devreye giren siber güvenlik, internet saldırılarına karşı koruyucu bir kalkan görevi görüyor. Teknolojinin her geçen gün ilerlediği ve bilgisayar korsanlarının güvenlik sistemlerini atlatmak için yeni yöntemler geliştirdiği göz önüne alındığında, siber güvenlik uzmanlığının gelecekte değer verilen meslekler arasında yer alacağını söyleyebiliriz.

Siber güvenlik uzmanı olmak için ise, bilgisayar teknolojileri, yazılım, matematik gibi alanlarda ilerlemek ve analitik düşünebilmek gerekiyor.

Geleceğin meslekleri belli oldu! İşte önümüzdeki yıllarda popüler olacak ve dünyadan silinecek meslekler

YAZILIM VE UYGULAMA GELİŞTİRİCİSİ

Günümüzde yazılımın gücü hemen her sektörde kullanılıyor. Firmalara gerekli desteği sağlayarak teknoloji ile harmanlanmış çözümler üreten yazılım ve uygulama geliştiricileri gelecekte de popülerliğini koruyacak meslekler arasında yer alıyor.

Yazılım ve uygulama geliştirme uzmanları, bu ihtiyaçlara uygun yazılımlar geliştirmek, sıklıkla kullandığımız ve hayatımızı kolaylaştıran uygulamalar geliştirmek, bu uygulama ve yazılımları şirketlerin ihtiyaçlarını dikkate alarak düzenli olarak güncellemek gibi görev tanımlarına sahip.

İyi bir programcı olmak istiyorsanız bilgisayar sistemlerine ilgi duymanız, matematik ve algoritma konusunda kendinizi geliştirmeniz ve problem çözme becerisine sahip olmanız büyük önem arz ediyor.

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