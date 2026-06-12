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Haberler Yaşam Gelinim Mutfak 8-12 Haziran 2026 Hafta Finali | Gelinim Muftakta'da haftanın elenen ve kazanan ismi kim oldu?
Giriş Tarihi: 12.06.2026 13:43

Gelinim Mutfak 8-12 Haziran 2026 Hafta Finali | Gelinim Muftakta'da haftanın elenen ve kazanan ismi kim oldu?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler ve kayınvalideler arasındaki rekabet her geçen gün daha da kızışırken, haftanın son gününde tüm dengeler değişebiliyor. 8-12 Haziran 2026 haftasında gelinler hem günün birincisi olmak hem de altın bileziklerin sahibi olabilmek için mutfakta tüm hünerlerini sergilemek zorunda. İşte Gelinim Mutfakta'da bugün bileziklerin kazanını, kimin birini olduğu ve elendiğine dair detaylar…

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Gelinim Mutfak 8-12 Haziran 2026 Hafta Finali | Gelinim Muftakta’da haftanın elenen ve kazanan ismi kim oldu?

Gelinim Mutfakta bugün yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken, yarışmada heyecan doruk noktaya ulaştı. Gelinim Mutfakta 12 Haziran Cuma 2026 puan durumu ve günün birincisi izleyiciler tarafından merak edilirken, haftanın finalinde altın bileziklerin sahibi olacak isim için geri sayım başladı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışmada, gözler hem günün puanlamasına hem de haftanın kazananı ve elenen ismine çevrildi.

Gelinim Mutfak 8-12 Haziran 2026 Hafta Finali | Gelinim Muftakta’da haftanın elenen ve kazanan ismi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA'DA YARIM ALTINI VE BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta günün ve haftanın puan durumuna göre altınları kazanan yarışmacılar henüz açıklanmadı. 15 altın bileziğin ve yarım altının sahibi olan gelinler belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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Gelinim Mutfak 8-12 Haziran 2026 Hafta Finali | Gelinim Muftakta’da haftanın elenen ve kazanan ismi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenen isim henüz belli olmadı. Konuya dair yeni bir gelişme yaşandığında haberimiz güncellenecektir.

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Gelinim Mutfak 8-12 Haziran 2026 Hafta Finali | Gelinim Muftakta’da haftanın elenen ve kazanan ismi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMACILARI VE PUANLARI

Gelinim Mutfakta 12 Haziran 2026 Cuma gününe ait puan durumu henüz belli olmadı.

Cemile

Aysun

Tuğba

Hatice

Gelinim Mutfak 8-12 Haziran 2026 Hafta Finali | Gelinim Muftakta’da haftanın elenen ve kazanan ismi kim oldu?
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#GELİNİM MUTFAKTA

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