Haberler
Yaşam
Gelinim Mutfak 8-12 Haziran 2026 Hafta Finali | Gelinim Muftakta'da haftanın elenen ve kazanan ismi kim oldu?
Giriş Tarihi: 12.06.2026 13:43
Gelinim Mutfak 8-12 Haziran 2026 Hafta Finali | Gelinim Muftakta'da haftanın elenen ve kazanan ismi kim oldu?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler ve kayınvalideler arasındaki rekabet her geçen gün daha da kızışırken, haftanın son gününde tüm dengeler değişebiliyor. 8-12 Haziran 2026 haftasında gelinler hem günün birincisi olmak hem de altın bileziklerin sahibi olabilmek için mutfakta tüm hünerlerini sergilemek zorunda. İşte Gelinim Mutfakta'da bugün bileziklerin kazanını, kimin birini olduğu ve elendiğine dair detaylar…