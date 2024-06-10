Gelinim Mutfakta 10 Haziran 2024 puan durumu tablosu || Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?

Gündüz kuşağının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta 'da kıyasıya rekabet haftanın ilk gününde Kanal D ekranlarında başladı. Büyük final için geri sayım sürerken final koltuğunda oturan Başak, Zeynep, Damla ve Kıymet dörtlüsü arasında 80 bileziği kimin koluna takacağı gündemdeki yerini koruyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte Gelinim Mutfakta 10 Haziran 2024 Pazartesi günü puan durumu ve yeni bölüme ilişkilen detaylar haberimizde…