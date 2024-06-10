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Gelinim Mutfakta 10 Haziran 2024 puan durumu tablosu || Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?
Giriş Tarihi: 10.06.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
12:00
Gelinim Mutfakta 10 Haziran 2024 puan durumu tablosu || Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?
Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk gününde ekranlarda yerini aldı. Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen format final serisiyle hız kesmeden devam ediyor. Final serisine özel altın bilezik sayısı 80 adete yükselirken büyük ödülü almak isteyen Başak, Zeynep, Damla ve Kıymet arasındaki mücadele nefesleri kesiyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 10 Haziran 2024 Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? İşte yanıtı…