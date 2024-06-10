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Haberler Yaşam Gelinim Mutfakta 10 Haziran 2024 puan durumu tablosu || Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?
Giriş Tarihi: 10.06.2024 12:00 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 12:00

Gelinim Mutfakta 10 Haziran 2024 puan durumu tablosu || Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk gününde ekranlarda yerini aldı. Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen format final serisiyle hız kesmeden devam ediyor. Final serisine özel altın bilezik sayısı 80 adete yükselirken büyük ödülü almak isteyen Başak, Zeynep, Damla ve Kıymet arasındaki mücadele nefesleri kesiyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 10 Haziran 2024 Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? İşte yanıtı…

Gelinim Mutfakta 10 Haziran 2024 puan durumu tablosu || Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?

Gündüz kuşağının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta 'da kıyasıya rekabet haftanın ilk gününde Kanal D ekranlarında başladı. Büyük final için geri sayım sürerken final koltuğunda oturan Başak, Zeynep, Damla ve Kıymet dörtlüsü arasında 80 bileziği kimin koluna takacağı gündemdeki yerini koruyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte Gelinim Mutfakta 10 Haziran 2024 Pazartesi günü puan durumu ve yeni bölüme ilişkilen detaylar haberimizde…

Gelinim Mutfakta 10 Haziran 2024 puan durumu tablosu || Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA'DA GEÇEN HAFTA ÇEYREK ALTIN KAZANAN YARIŞMACILAR

1. GÜN: ZEYNEP

2. GÜN: ZEYNEP

3. GÜN: BAŞAK

4. GÜN: BAŞAK

5. GÜN: BAŞAK

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Gelinim Mutfakta 10 Haziran 2024 puan durumu tablosu || Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA 10 HAZİRAN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta, Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D'de yayımlanıyor.

10 Haziran Pazartesi günü 1406. Bölüm ile ekranlara gelecek yemek yarışma programında günün en yüksek puanını alarak çeyrek altını yakasına takmaya hak kazanan gelinin kim olduğu merak ediliyor.

Gelinim Mutfakta 10 Haziran 2024 puan durumu tablosu || Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta 10 Haziran 2024 altını kazanan isim henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimize eklenecektir.

Gelinim Mutfakta 10 Haziran 2024 puan durumu tablosu || Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

  • BAŞAK-
  • ZEYNEP-
  • KIYMET-
  • DAMLA-
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