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Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kazanan açıklandı mı? 29 Mayıs Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu
Giriş Tarihi: 29.05.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
11:26
Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kazanan açıklandı mı? 29 Mayıs Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu
Her hafta içi Kanal D ekranlarında Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen yarışma Gelinim Mutfakta üçüncü gününde de yeni yarışmacılarla rekabet kıran kırana devam ediyor. 4 farklı gelinin yemeklerini yarıştığı programda kayınvalideler de kendi gelinlerini bulup yüksek puanlar vermek için mücadele ediyorlar. Her gün en yüksek puanı alan gelin adayı bir çeyrek altının sahibi oluyor. Peki, bugün çeyrek altını kazanan gelin kim oldu, 29 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu?