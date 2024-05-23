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Haberler Yaşam Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kazananı belli oldu mu? 23 Mayıs Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu
Giriş Tarihi: 23.05.2024 12:40 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 12:40

Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kazananı belli oldu mu? 23 Mayıs Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu

Her hafta içi Kanal D ekranlarında Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen yarışma Gelinim Mutfakta ikinci gününde de yeni gelinle rekabet kıran kırana devam ediyor. 4 farklı gelinin yemeklerini yarıştığı programda kayınvalideler de kendi gelinlerini bulup yüksek puanlar vermek için mücadele ediyorlar. Her gün en yüksek puanı alan gelin adayı bir çeyrek altının sahibi oluyor. Peki, bugün çeyrek altını kazanan gelin kim oldu, 21 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu?

Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kazananı belli oldu mu? 23 Mayıs Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu

Bugün 1394.bölümüyle ekranlarda yer alacak yarışmada çeyrek altın kazananı gelin sorgulanıyor. Her gelinin mutfaktaki kabiliyetlerini sergileyip kayınvalidelerin ise kendi gelinini bulmaya çalıştığı yarışmada bugün çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kazananı belli oldu mu? 23 Mayıs Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA 1394. BÖLÜM
Azime gelinin kınasında yaşanan korkunç olay herkesin ağzını açık bırakıyor!

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Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kazananı belli oldu mu? 23 Mayıs Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KAZANAN GELİN BELLİ OLDU MU?
Gelinim Mutfakta'da günün birincisi çeyrek altın kazananı henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kazananı belli oldu mu? 23 Mayıs Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
DAMLA
SEDA
ZEYNEP
AZİME

Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kazananı belli oldu mu? 23 Mayıs Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu
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