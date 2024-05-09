Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı? 9 Mayıs Perşembe puan durumu ile Gelinim Mutfakta kazananı

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KAZANAN GELİN BELLİ OLDU MU?

Hafta finaline bir gün kala Gelinim Mutfakta'da günün en iyi yemeğini yapan ve en yüksek puanı alan yarışmacı belli oluyor. Tadım etabı henüz son bulmadığı için kazanan belli olmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.