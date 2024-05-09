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Haberler Yaşam Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı? 9 Mayıs Perşembe puan durumu ile Gelinim Mutfakta kazananı
Giriş Tarihi: 09.05.2024 11:52 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 11:52

Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı? 9 Mayıs Perşembe puan durumu ile Gelinim Mutfakta kazananı

Her hafta içi Kanal D ekranlarında Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen yarışma Gelinim Mutfakta haftanın dördüncü günü de rekabet kıran kırana devam ediyor. 4 farklı gelinin yemeklerini yarıştığı programda kayınvalideler de kendi gelinlerini bulup yüksek puanlar vermek için mücadele ediyorlar. Her gün en yüksek puanı alan gelin adayı bir çeyrek altının sahibi oluyor. Peki, bugün çeyrek altını kazanan gelin kim oldu, 9 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu?

Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı? 9 Mayıs Perşembe puan durumu ile Gelinim Mutfakta kazananı

Bugün 1384.bölümüyle ekranlarda yer alacak yarışmada çeyrek altın kazananı gelin sorgulanıyor. Her gelinin mutfaktaki kabiliyetlerini sergileyip kayınvalidelerin ise kendi gelinini bulmaya çalıştığı yarışmada bugün çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı? 9 Mayıs Perşembe puan durumu ile Gelinim Mutfakta kazananı

GELİNİM MUTFAKTA 1384. BÖLÜM
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Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı? 9 Mayıs Perşembe puan durumu ile Gelinim Mutfakta kazananı

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KAZANAN GELİN BELLİ OLDU MU?
Hafta finaline bir gün kala Gelinim Mutfakta'da günün en iyi yemeğini yapan ve en yüksek puanı alan yarışmacı belli oluyor. Tadım etabı henüz son bulmadığı için kazanan belli olmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı? 9 Mayıs Perşembe puan durumu ile Gelinim Mutfakta kazananı

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
ÖZGE:
ZEYNEP:
SEDA:
DAMLA:

Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı? 9 Mayıs Perşembe puan durumu ile Gelinim Mutfakta kazananı
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