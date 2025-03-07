Haberler
Yaşam
GELİNİM MUTFAKTA ELEME HEYECANI: 7 Mart Cuma Gelinim Mutfakta bu hafta kim elendi, bilezikleri kim kazandı?
Giriş Tarihi: 07.03.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025
11:57
GELİNİM MUTFAKTA ELEME HEYECANI: 7 Mart Cuma Gelinim Mutfakta bu hafta kim elendi, bilezikleri kim kazandı?
Gündüz kuşağının sevilen programlarından Gelinim Mutfakta'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Gelinlerin marifetlerini sergilediği, kayınvalidelerin ise tatlarıyla değerlendirdiği yarışmada, altın bilezikleri kazanan isim merakla bekleniyor. Hafta boyunca en fazla puanı toplayan gelin, altın bileziklerin sahibi olacak. Öte yandan, en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise yarışmaya veda edecek. Gelinim Mutfakta'da hafta finalinin heyecanı ekranlara taşınacak. Peki, 7 Mart Gelinim Mutfakta bu hafta kim elendi, 10 altın bileziği kim kazandı?