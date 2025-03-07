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Haberler Yaşam GELİNİM MUTFAKTA ELEME HEYECANI: 7 Mart Cuma Gelinim Mutfakta bu hafta kim elendi, bilezikleri kim kazandı?
Giriş Tarihi: 07.03.2025 11:57 Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 11:57

GELİNİM MUTFAKTA ELEME HEYECANI: 7 Mart Cuma Gelinim Mutfakta bu hafta kim elendi, bilezikleri kim kazandı?

Gündüz kuşağının sevilen programlarından Gelinim Mutfakta'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Gelinlerin marifetlerini sergilediği, kayınvalidelerin ise tatlarıyla değerlendirdiği yarışmada, altın bilezikleri kazanan isim merakla bekleniyor. Hafta boyunca en fazla puanı toplayan gelin, altın bileziklerin sahibi olacak. Öte yandan, en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise yarışmaya veda edecek. Gelinim Mutfakta'da hafta finalinin heyecanı ekranlara taşınacak. Peki, 7 Mart Gelinim Mutfakta bu hafta kim elendi, 10 altın bileziği kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA ELEME HEYECANI: 7 Mart Cuma Gelinim Mutfakta bu hafta kim elendi, bilezikleri kim kazandı?

Gelinim Mutfakta programının 1575. bölümünde heyecan dolu anlar yaşanıyor. Gelinler ve kayınvalideler arasındaki rekabet tüm hızıyla devam ederken, günün birincisi olan yarışmacı çeyrek altının sahibi olurken hafta finalinde ise en yüksek puanı toplayan gelin, 10 altın bilezik kazanarak büyük sevinç yaşayacak. Öte yandan bir gelin ve kayınvalidesi için vedalaşma vakti geldi. Peki, 7 Mart Cuma günü Gelinim Mutfakta programında kim elendi? Bilezikleri kim kazandı, çeyrek altın kimin oldu? İşte tüm ayrıntılar...

GELİNİM MUTFAKTA ELEME HEYECANI: 7 Mart Cuma Gelinim Mutfakta bu hafta kim elendi, bilezikleri kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'da eleme gününde yarışma hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta elenen gelin ve kayınvalide belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

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GELİNİM MUTFAKTA ELEME HEYECANI: 7 Mart Cuma Gelinim Mutfakta bu hafta kim elendi, bilezikleri kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
7 Mart Cuma Gelinim Mutfakta yarışmasında günün en iyi tabağını çıkararak en yüksek puanla çeyrek altın almaya hak kazanan gelin belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

GELİNİM MUTFAKTA ELEME HEYECANI: 7 Mart Cuma Gelinim Mutfakta bu hafta kim elendi, bilezikleri kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta Kanal D ekranlarında son sürat hız kesmeden devam ederken 7 Mart Cuma günü hafta boyunca sergilediği başarılı performansıyla 10 altın bileziğe hak kazanan gelin belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

GELİNİM MUTFAKTA ELEME HEYECANI: 7 Mart Cuma Gelinim Mutfakta bu hafta kim elendi, bilezikleri kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA 7 MART PUAN DURUMU

İLAYDA- puan

EZGİ- puan

ŞİRİN- puan

IŞIL- puan