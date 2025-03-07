GELİNİM MUTFAKTA ELEME HEYECANI: 7 Mart Cuma Gelinim Mutfakta bu hafta kim elendi, bilezikleri kim kazandı?

Gelinim Mutfakta programının 1575. bölümünde heyecan dolu anlar yaşanıyor. Gelinler ve kayınvalideler arasındaki rekabet tüm hızıyla devam ederken, günün birincisi olan yarışmacı çeyrek altının sahibi olurken hafta finalinde ise en yüksek puanı toplayan gelin, 10 altın bilezik kazanarak büyük sevinç yaşayacak. Öte yandan bir gelin ve kayınvalidesi için vedalaşma vakti geldi. Peki, 7 Mart Cuma günü Gelinim Mutfakta programında kim elendi? Bilezikleri kim kazandı, çeyrek altın kimin oldu? İşte tüm ayrıntılar...