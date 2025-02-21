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Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim aldı? 21 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 21.02.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
14:19
Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim aldı? 21 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?
Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında final heyecanı yaşanıyor! 21 Şubat tarihli bölümde, yarışmacılar arasında büyük bir rekabet yaşanıyor. Haftanın en yüksek puanını toplayan yarışmacı altın bilezikleri kazanırken, en düşük puanı alan isim yarışmaya veda edecek. Puanlamalar ve tadımlar büyük bir merakla takip edilirken, tansiyon yükselmeye devam ediyor. Peki, bu hafta bilezikleri kim kazandı? Gelinim Mutfakta'da kim elendi? İşte, detaylar.