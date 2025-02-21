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Haberler Yaşam Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim aldı? 21 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 21.02.2025 14:16 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 14:19

Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim aldı? 21 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?

Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında final heyecanı yaşanıyor! 21 Şubat tarihli bölümde, yarışmacılar arasında büyük bir rekabet yaşanıyor. Haftanın en yüksek puanını toplayan yarışmacı altın bilezikleri kazanırken, en düşük puanı alan isim yarışmaya veda edecek. Puanlamalar ve tadımlar büyük bir merakla takip edilirken, tansiyon yükselmeye devam ediyor. Peki, bu hafta bilezikleri kim kazandı? Gelinim Mutfakta'da kim elendi? İşte, detaylar.

Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim aldı? 21 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?

Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta'da 21 Şubat finali heyecanı sürüyor. Işıl, Ezgi, Şirin ve Bahar arasındaki çekişmeli mücadele sonunda haftanın en yüksek puanını alan yarışmacı altın bilezikleri kazanacak. En düşük puanı alan yarışmacı ise yarışmaya veda edecek. Peki, Gelinim Mutfakta'da bu hafta bilezikleri kim kazandı, kim elendi? İşte tüm detaylar.

Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim aldı? 21 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?

GELİNİM MUTFAKTA 21 ŞUBAT KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta haftanın son gününde kayınvalidelerden en düşük puanı alarak programa veda eden gelin henüz belli olmadı. Bölüm sonunda yarışmaya veda eden gelin belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim aldı? 21 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?

GELİNİM MUTFAKTA 21 ŞUBAT BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Hafta finalinde kayınvalidelerden en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi gelin henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim aldı? 21 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?

GELİNİM MUTFAKTA 21 ŞUBAT ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 21 Şubat Cuma gününün birincisi ve çeyrek altını kazananı gelin henüz belli olmadı.

Açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

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