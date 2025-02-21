Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim aldı? 21 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?

Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta'da 21 Şubat finali heyecanı sürüyor. Işıl, Ezgi, Şirin ve Bahar arasındaki çekişmeli mücadele sonunda haftanın en yüksek puanını alan yarışmacı altın bilezikleri kazanacak. En düşük puanı alan yarışmacı ise yarışmaya veda edecek. Peki, Gelinim Mutfakta'da bu hafta bilezikleri kim kazandı, kim elendi? İşte tüm detaylar.