Gelinim Mutfakta kim elendi, belli oldu mu? Kanal D 14 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu ile altınları kazanan gelin gündemde

Gelinim Mutfakta kim elendi, belli oldu mu yarışma takipçilerinin gündeminde. Aslı Hünel'in sunumuyla ekranlara gelen yarışmada Ezgi, Şirin, Işıl ve Duygu en lezzetli tabakları yapıp kayınvalidelerden puan almaya çalışıyor. Her cuma günü final yapan yarışmada çeyrek altın ve bilezikleri kim kazandı merak ediliyor. Peki; Kanal D ile 14 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?