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Giriş Tarihi: 14.02.2025 13:50 Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 13:59

Gelinim Mutfakta kim elendi, belli oldu mu? Kanal D 14 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu ile altınları kazanan gelin gündemde

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında takip edilen Gelinim Mutfakta kim elendi sorusuyla haftanın finalinde gündemde. Her gün bir çeyrek altın ve finalde 10 altın bileziği kazanan gelinin belli olduğu programda gelinler ve kayınvalideleri yemek tarifleri ve el lezzetleri ile yarışıyor. Peki; 14 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu? İşte, detaylar...

Gelinim Mutfakta kim elendi, belli oldu mu? Kanal D 14 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu ile altınları kazanan gelin gündemde

Gelinim Mutfakta kim elendi, belli oldu mu yarışma takipçilerinin gündeminde. Aslı Hünel'in sunumuyla ekranlara gelen yarışmada Ezgi, Şirin, Işıl ve Duygu en lezzetli tabakları yapıp kayınvalidelerden puan almaya çalışıyor. Her cuma günü final yapan yarışmada çeyrek altın ve bilezikleri kim kazandı merak ediliyor. Peki; Kanal D ile 14 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?

Gelinim Mutfakta kim elendi, belli oldu mu? Kanal D 14 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu ile altınları kazanan gelin gündemde

GELİNİM MUTFAKTA'DA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Her günün birincisi bir çeyrek altın kazanıyor. Bugünkü gün birincisi henüz belli olmadı.

Geçtiğimiz gün ekranlara gelen programda yeni yarışmacı Şirin çeyrek altını kazanan isim olmuştu.

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Gelinim Mutfakta kim elendi, belli oldu mu? Kanal D 14 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu ile altınları kazanan gelin gündemde

GELİNİM MUTFAKTA'DA 10 ALTIN BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?

Hafta birincisinin kazandığı 10 altın bilezik henüz sahibini bulmadı. Gelinlerin hafta boyu topladığı puanlar sonucunda en yüksek puanı alan gelin bilezikleri koluna takacak.

Gelinim Mutfakta kim elendi, belli oldu mu? Kanal D 14 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu ile altınları kazanan gelin gündemde

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta haftanın finalinde elenen yarışmacı henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz günün puan durumu şöyle:

Gelinim Mutfakta kim elendi, belli oldu mu? Kanal D 14 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu ile altınları kazanan gelin gündemde

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 13 ŞUBAT 2025

ŞİRİN- 18 puan

DUYGU- 16 puan

EZGİ- 11 puan

IŞIL- 15 puan

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