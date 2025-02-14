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Gelinim Mutfakta kim elendi, belli oldu mu? Kanal D 14 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu ile altınları kazanan gelin gündemde
Giriş Tarihi: 14.02.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025
13:59
Gelinim Mutfakta kim elendi, belli oldu mu? Kanal D 14 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu ile altınları kazanan gelin gündemde
Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında takip edilen Gelinim Mutfakta kim elendi sorusuyla haftanın finalinde gündemde. Her gün bir çeyrek altın ve finalde 10 altın bileziği kazanan gelinin belli olduğu programda gelinler ve kayınvalideleri yemek tarifleri ve el lezzetleri ile yarışıyor. Peki; 14 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu? İşte, detaylar...