Gelinim Mutfakta kim elendi, hangi yarışmacı? Kanal D Gelinim Mutfakta kim kazandı, altın bileziklerin sahibi kim oldu? İşte 10 Kasım 2023 puan durumu

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim kazandı soruları son dakika yanıt arıyor. Bu hafta Tuğba, Yeşim, Gül ve Aleyna Gelinim Mutfakta 10 altın bileziğin sahibi olmak için mücadele ediyor. Her hafta içi Kanal D ekranlarında program ekranlara geliyor. Dünün Gelinim Mutfakta birincisi ve çeyrek altın kazanan yarışmacı 18 puanla Yeşim olmuştu. Nursel Ergin'in sunumuyla bugün elenen gelin ve altın bilezikleri kazanan kişi belli olacak. Peki, Gelinim Mutfakta kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı? Gelinim Mutfakta kim elendi? İşte puan durumu ve konu hakkında detaylar