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Haberler Yaşam Gelinim Mutfakta kim elendi, hangi yarışmacı? Kanal D Gelinim Mutfakta kim kazandı, altın bileziklerin sahibi kim oldu? İşte 10 Kasım 2023 puan durumu
Giriş Tarihi: 10.11.2023 11:32 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 11:32

Gelinim Mutfakta kim elendi, hangi yarışmacı? Kanal D Gelinim Mutfakta kim kazandı, altın bileziklerin sahibi kim oldu? İşte 10 Kasım 2023 puan durumu

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim kazandı soruları son dakika yanıt arıyor. Bu hafta Tuğba, Yeşim, Gül ve Aleyna Gelinim Mutfakta 10 altın bileziğin sahibi olmak için mücadele ediyor. Her hafta içi Kanal D ekranlarında program ekranlara geliyor. Dünün Gelinim Mutfakta birincisi ve çeyrek altın kazanan yarışmacı 18 puanla Yeşim olmuştu. Nursel Ergin'in sunumuyla bugün elenen gelin ve altın bilezikleri kazanan kişi belli olacak. Peki, Gelinim Mutfakta kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı? Gelinim Mutfakta kim elendi? İşte puan durumu ve konu hakkında detaylar

Gelinim Mutfakta kim elendi, hangi yarışmacı? Kanal D Gelinim Mutfakta kim kazandı, altın bileziklerin sahibi kim oldu? İşte 10 Kasım 2023 puan durumu

Gelinim Mutfakta altın bilezikleri kim aldı sorusu yanıt arıyor. 10 Kasım tarihli programda Gelinim Mutfakta elenen isim ve haftanın kazananı, kaynanalar ve programın sunucusunun verdiği puana göre belli olacak.

Gelinim Mutfakta kim elendi, hangi yarışmacı? Kanal D Gelinim Mutfakta kim kazandı, altın bileziklerin sahibi kim oldu? İşte 10 Kasım 2023 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Bu hafta elenen yarışmacı açıklandığında haberimize ekleyeceğiz...

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Gelinim Mutfakta kim elendi, hangi yarışmacı? Kanal D Gelinim Mutfakta kim kazandı, altın bileziklerin sahibi kim oldu? İşte 10 Kasım 2023 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

10 altın bileziğin sahibi belli değil.

Gelinim Mutfakta kim elendi, hangi yarışmacı? Kanal D Gelinim Mutfakta kim kazandı, altın bileziklerin sahibi kim oldu? İşte 10 Kasım 2023 puan durumu

GELİN MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Bugün çeyrek altını kazanan yarışmacı belli olmadı.

Gelinim Mutfakta kim elendi, hangi yarışmacı? Kanal D Gelinim Mutfakta kim kazandı, altın bileziklerin sahibi kim oldu? İşte 10 Kasım 2023 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYRAK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altını kazanan isim ise Yeşim oldu.

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