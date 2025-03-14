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Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? İşte, 14 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu
Giriş Tarihi: 14.03.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025
16:06
Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? İşte, 14 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu
Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın final heyecanı yaşanıyor! 14 Mart tarihli bölümde gelinler, en yüksek puanı almak ve haftanın birincisi olmak için kıyasıya mücadele etti. Aynı zamanda en düşük puanı alan bir isim ise yarışmaya veda eden isim oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta'da bugün kim birinci oldu, kim elendi? İşte 14 Mart puan durumu ve detaylar!