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Giriş Tarihi: 14.03.2025 15:27 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 16:06

Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? İşte, 14 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın final heyecanı yaşanıyor! 14 Mart tarihli bölümde gelinler, en yüksek puanı almak ve haftanın birincisi olmak için kıyasıya mücadele etti. Aynı zamanda en düşük puanı alan bir isim ise yarışmaya veda eden isim oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta'da bugün kim birinci oldu, kim elendi? İşte 14 Mart puan durumu ve detaylar!

Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? İşte, 14 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu

Haftanın final bölümüyle ekrana gelen Gelinim Mutfakta'da yarışmacılar büyük ödüle bir adım daha yaklaşırken, bir isim veda ediyor. Gelinler en iyi tabağı yapmak için yarışırken, puan tablosu yarışmanın kaderini belirliyor. Peki, 14 Mart Gelinim Mutfakta'da kim elendi, çeyrek altını kim kazandı? İşte günün puan durumu!

Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? İşte, 14 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim gün içinde açıklanacak.

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Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? İşte, 14 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta saat 13.00'da başlayacak ve program sonunda gün birincisi elenen ve birinci olan isim duyurulacak.

Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? İşte, 14 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu
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Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? İşte, 14 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 14 MART 2025

Gelinim mutfakta puan durumu henüz açıklanmadı.

  • İLAYDA
  • EZGİ
  • IŞIL
  • ŞİRİN