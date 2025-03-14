Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? İşte, 14 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu

Haftanın final bölümüyle ekrana gelen Gelinim Mutfakta'da yarışmacılar büyük ödüle bir adım daha yaklaşırken, bir isim veda ediyor. Gelinler en iyi tabağı yapmak için yarışırken, puan tablosu yarışmanın kaderini belirliyor. Peki, 14 Mart Gelinim Mutfakta'da kim elendi, çeyrek altını kim kazandı? İşte günün puan durumu!