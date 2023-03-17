Gelinim Mutfakta kim şampiyon oldu, 30 altın bileziği kim kazandı? İşte Gelinim Mutfakta 17 Mart 2023 puan durumu

Gelinim Mutfakta altın bileziği kazanan yarışmacı bugünkü programla belli olacak. Özlem ya da Hatice bu akşam yarışmanın galibi olacak. Bu sebeple seyirciler "Gelinim Mutfakta kim şampiyon oldu, kim kazandı?" soruları yanıt arıyor. İşte Gelinim Mutfakta 17 Mart 2023 puan durumu