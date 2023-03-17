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Haberler Yaşam Gelinim Mutfakta kim şampiyon oldu, 30 altın bileziği kim kazandı? İşte Gelinim Mutfakta 17 Mart 2023 puan durumu
Giriş Tarihi: 17.03.2023 14:06 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 11:24

Gelinim Mutfakta kim şampiyon oldu, 30 altın bileziği kim kazandı? İşte Gelinim Mutfakta 17 Mart 2023 puan durumu

Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim elendi soruları yanıt arıyor. Ara finale girilirken iki gelin adayının ara final şampiyonu olması matematiksel olarak imkansız hale gelirken; Hatice ve Özlem 30 altın bileziğin sahibi bugün belli olacak. Programda Hatice'nin 6, Özlem'in 5 çeyrek altını bulunuyor. Gelinim Mutfakta 17 Mart 2023 puan durumu üzerinden vatandaşlar "Gelinim Mutfakta kim şampiyon oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Gelinim Mutfakta 30 altın bileziği kim kazandı, hangi yarışmacı? İşte detaylar

Gelinim Mutfakta kim şampiyon oldu, 30 altın bileziği kim kazandı? İşte Gelinim Mutfakta 17 Mart 2023 puan durumu

Gelinim Mutfakta altın bileziği kazanan yarışmacı bugünkü programla belli olacak. Özlem ya da Hatice bu akşam yarışmanın galibi olacak. Bu sebeple seyirciler "Gelinim Mutfakta kim şampiyon oldu, kim kazandı?" soruları yanıt arıyor. İşte Gelinim Mutfakta 17 Mart 2023 puan durumu

Gelinim Mutfakta kim şampiyon oldu, 30 altın bileziği kim kazandı? İşte Gelinim Mutfakta 17 Mart 2023 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ARA FİNAL ŞAMPİYONU KİM OLACAK?

Gelinim Mutfakta programında ara finale girilirken Hatice'nin 6, Özlem'in 5 çeyrek altını bulunuyor. Özlem kazandığı takdirde çeyrek altınlar eşitlenecek ve şampiyonu kura belirleyecek. Hatice çeyrek altının sahibi olursa 30 altının sahibi ve ara finalin şampiyonu olacak

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Gelinim Mutfakta kim şampiyon oldu, 30 altın bileziği kim kazandı? İşte Gelinim Mutfakta 17 Mart 2023 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Henüz belli olmadı.

Gelinim Mutfakta kim şampiyon oldu, 30 altın bileziği kim kazandı? İşte Gelinim Mutfakta 17 Mart 2023 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta dün çeyrek altını Hatice ve Özlem kazandı.

Gelinim Mutfakta kim şampiyon oldu, 30 altın bileziği kim kazandı? İşte Gelinim Mutfakta 17 Mart 2023 puan durumu

HAFTANIN PUAN DURUMU

Belli olduğunda haberimizi günceleyeceğiz.

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