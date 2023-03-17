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Gelinim Mutfakta kim şampiyon oldu, 30 altın bileziği kim kazandı? İşte Gelinim Mutfakta 17 Mart 2023 puan durumu
Giriş Tarihi: 17.03.2023 14:06
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
11:24
Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim elendi soruları yanıt arıyor. Ara finale girilirken iki gelin adayının ara final şampiyonu olması matematiksel olarak imkansız hale gelirken; Hatice ve Özlem 30 altın bileziğin sahibi bugün belli olacak. Programda Hatice'nin 6, Özlem'in 5 çeyrek altını bulunuyor. Gelinim Mutfakta 17 Mart 2023 puan durumu üzerinden vatandaşlar "Gelinim Mutfakta kim şampiyon oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Gelinim Mutfakta 30 altın bileziği kim kazandı, hangi yarışmacı? İşte detaylar