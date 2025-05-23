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Haberler Yaşam Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Stüdyoda gergin dakikalar! 23 Mayıs Gelinim Mutfakta'da bilezikleri kim kazandı?
Giriş Tarihi: 23.05.2025 11:47 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 11:47

Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Stüdyoda gergin dakikalar! 23 Mayıs Gelinim Mutfakta'da bilezikleri kim kazandı?

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finali heyecanı yaşanıyor! Her hafta Cuma günü gerçekleşen finalde, yarışmacılar haftalık toplam puanlarına göre değerlendirip en yüksek puanı toplayan gelin haftanın birincisi olarak altınların sahibi olurken, en düşük puanı alan yarışmacı ise yarışmaya veda ediyor. Peki, 23 Mayıs Gelinim Mutfakta haftalık puan durumu açıklandı mı? Altınları kazanan gelin kim oldu, kim elendi?

Gelinim Mutfakta’da kim elendi? Stüdyoda gergin dakikalar! 23 Mayıs Gelinim Mutfakta’da bilezikleri kim kazandı?

Gelinim Mutfakta'da bugün yine heyecan dolu anlar yaşandı. Yarışmacı gelinler, günün yemeğini en iyi şekilde hazırlamak için mutfakta kıyasıya mücadele ettikten sonra tadım ve puanlama sonrasında günün en başarılı gelini belli olacak. En yüksek puanı alan yarışmacı, günün birincisi olarak çeyrek altını kazanırken en düşük puanı toplayan gelin yarışmaya veda edecek
Peki, 23 Mayıs 2025 tarihli Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı, altın bilezikleri kazanan gelin kim oldu? İşte günün öne çıkan gelişmeleri ve puan tablosu...

Gelinim Mutfakta’da kim elendi? Stüdyoda gergin dakikalar! 23 Mayıs Gelinim Mutfakta’da bilezikleri kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

23 Mayıs 2025 Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasına en düşük puanı alarak veda eden gelin belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

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Gelinim Mutfakta’da kim elendi? Stüdyoda gergin dakikalar! 23 Mayıs Gelinim Mutfakta’da bilezikleri kim kazandı?

BİLEZİKLERİ VE ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da günün en başarılı tabağını hazırlayarak çeyrek altın almaya hak kazanan gelin belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

Haftanın en yüksek puanını toplayarak 10 altın bileziği almaya hak kazanan gelin belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

Gelinim Mutfakta’da kim elendi? Stüdyoda gergin dakikalar! 23 Mayıs Gelinim Mutfakta’da bilezikleri kim kazandı?

23 MAYIS 2025 GELİNİM MUTFAKTA PUAN TABLOSU

Ebru - ? puan

Ezgi - ? puan

Gizem - ? puan

Sahra - ? puan