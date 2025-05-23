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Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Stüdyoda gergin dakikalar! 23 Mayıs Gelinim Mutfakta'da bilezikleri kim kazandı?
Giriş Tarihi: 23.05.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025
11:47
Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Stüdyoda gergin dakikalar! 23 Mayıs Gelinim Mutfakta'da bilezikleri kim kazandı?
Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finali heyecanı yaşanıyor! Her hafta Cuma günü gerçekleşen finalde, yarışmacılar haftalık toplam puanlarına göre değerlendirip en yüksek puanı toplayan gelin haftanın birincisi olarak altınların sahibi olurken, en düşük puanı alan yarışmacı ise yarışmaya veda ediyor. Peki, 23 Mayıs Gelinim Mutfakta haftalık puan durumu açıklandı mı? Altınları kazanan gelin kim oldu, kim elendi?