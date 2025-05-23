Gelinim Mutfakta’da kim elendi? Stüdyoda gergin dakikalar! 23 Mayıs Gelinim Mutfakta’da bilezikleri kim kazandı?

Gelinim Mutfakta'da bugün yine heyecan dolu anlar yaşandı. Yarışmacı gelinler, günün yemeğini en iyi şekilde hazırlamak için mutfakta kıyasıya mücadele ettikten sonra tadım ve puanlama sonrasında günün en başarılı gelini belli olacak. En yüksek puanı alan yarışmacı, günün birincisi olarak çeyrek altını kazanırken en düşük puanı toplayan gelin yarışmaya veda edecek

Peki, 23 Mayıs 2025 tarihli Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı, altın bilezikleri kazanan gelin kim oldu? İşte günün öne çıkan gelişmeleri ve puan tablosu...