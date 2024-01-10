Gelinini öldürüp cesedini yakmıştı! Katil zanlısının ifadesi kan dondurdu: Eşime söyledim, bana yalvardı...

"OLAY GÜNÜYLE İLGİLİ KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Davanın karar duruşması, dün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Kamil Öğüt, Hatice Öğüt'ün yakınları ve taraf avukatlar katıldı. Sanık Öğüt, ilk duruşmada olduğu gibi hasta olduğunu, olayı hatırlamadığını ve olay günüyle ilgili konuşmak istemediğini söyledi. Bunun üzerine Hatice Öğüt'ün ailesinin avukatı Muzaffer Sezgin, sanığın cesedi yakarak canavarca hisle öldürme eylemine dönüştürdüğünü, bu nedenle de ifade vermeyip, sustuğunu belirtip, indirim yapılmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi. Bu sırada Hatice Öğüt'ün yakınlarını sanık Öğüt'e "Hapiste sen de öl. Çürüyüp, gidersin inşallah" diyerek bağırdı.

KATİL ZANLISI HAKKINDA KARAR VERİLDİ

Bunun üzerine mahkeme heyeti başkanı, Hatice Öğüt'ün yakınlarını salondan çıkardı. Kısa aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, 'kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçunu canavarca hisle işlediğinin sabit olduğuna karar verip, Kamil Öğüt'ü ağırlaştırmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Öğüt'e ayrıca konut dokunulmazlığını ihlal suçundan da 6 ay hapis cezası verdi.