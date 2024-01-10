Haberler
Yaşam
Gelinini öldürüp cesedini yakmıştı! Katil zanlısının ifadesi kan dondurdu: Eşime söyledim, bana yalvardı...
Giriş Tarihi: 10.01.2024 19:09
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
19:09
Gelinini öldürüp cesedini yakmıştı! Katil zanlısının ifadesi kan dondurdu: Eşime söyledim, bana yalvardı...
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, aynı mahallede yaşadığı ve ailevi sorunlar nedeniyle husumetli olduğu gelini Hatice Öğüt'ü öldürüp cesedini yakan Kamil Öğüt (73) hakkında karar verildi. Öte yandan katil zanlısının iddianamedeki ifadesinde ise kan donduran detaylar yer aldı. Kamil Öğüt, cinayeti nasıl işlediğini tek tek anlattı.