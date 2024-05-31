Giriş Tarihi: 31.05.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
15:47
Gelinini vurup 112’yi aradı: İnşallah ölmüştür!
Ankara'nın Altındağ ilçesinde oğlunun intiharından 1 hafta sonra gelini Derya Demir'i silahla vurarak öldüren Satılmış Demir hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Demir hakkında hazırlanan iddianamede oğlunun ölümünden gelinini sorumlu tuttuğu, "Oğlumun başını yedin bu yaşta utanmadın mı" diyerek öldürdüğü anlatıldı. Cinayetin ardından acil çağrı merkezini arayan Demir'in "Gelinimi öldürdüm inşallah ölmüştür" dediği ortaya çıktı.