GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026 || Başvurular ne zaman başlayacak, şartlar neler?

GİB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar ön başvurularını ÖSYM başvuru merkezlerinden, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecek. Ön başvuru ücretini yatırmayan adayların işlemleri değerlendirmeye alınmayacak. KPSS puanlarına göre yapılan sıralamada nihai başvuru hakkı kazanan adayların ayrıca sınav ücretini ödemesi gerekecek.

Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre en fazla 5 il tercih edebilecek. Tercih edilen illerden hangisinin sınavına girileceği, KPSS puanı esas alınarak belirlenecek.