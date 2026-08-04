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Giriş Tarihi: 04.08.2026 13:43

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026 || Başvurular ne zaman başlayacak, şartlar neler?

Gelir İdaresi Başkanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 860 Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapacak. GİB personel alımına başvurmayı planlayan adayların KPSS puanı, yaş ve öğrenim durumuna ilişkin belirli koşulları karşılaması gerekecek. Peki, Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, şartlar neler?

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GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026 || Başvurular ne zaman başlayacak, şartlar neler?

Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı için ön başvuru ve sınav sürecinin ayrıntıları yayımlanan ilanla netleşti. Adaylar, tercih edecekleri il için belirlenen kontenjanları dikkate alarak işlemlerini tamamlayacak. Başvuruların ardından yapılacak sıralamayla giriş sınavına katılmaya hak kazananlar belirlenecek.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026 || Başvurular ne zaman başlayacak, şartlar neler?

GİB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gelir İdaresi Başkanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 860 Gelir Uzman Yardımcısı alacak. Sınav için ön başvurular 20-22 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak. Ön başvuru ücretleri ise 20-23 Ekim 2026 tarihlerinde yatırılabilecek. Yapılacak sıralama sonucunda başvuru hakkı kazanan adaylar, nihai başvurularını 30 Ekim-3 Kasım 2026 tarihleri arasında tamamlayacak. Geç başvuru işlemleri 6 Kasım 2026 tarihinde yapılacak.

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GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026 || Başvurular ne zaman başlayacak, şartlar neler?

GİB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar ön başvurularını ÖSYM başvuru merkezlerinden, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecek. Ön başvuru ücretini yatırmayan adayların işlemleri değerlendirmeye alınmayacak. KPSS puanlarına göre yapılan sıralamada nihai başvuru hakkı kazanan adayların ayrıca sınav ücretini ödemesi gerekecek.

Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre en fazla 5 il tercih edebilecek. Tercih edilen illerden hangisinin sınavına girileceği, KPSS puanı esas alınarak belirlenecek.

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GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026 || Başvurular ne zaman başlayacak, şartlar neler?

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Gelir Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adaylarda şu koşullar aranacak:

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
  • 1 Ocak 1991 veya sonrasında doğmuş olmak,
  • Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da denkliği kabul edilen en az dört yıllık fakültelerden mezun olmak,
  • 2025 veya 2026 KPSS'de KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP47 ya da KPSSP48 puan türlerinden en az 65 puan almak,
  • Başvuru işlemlerini belirtilen süre içinde tamamlamak.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026 || Başvurular ne zaman başlayacak, şartlar neler?

GİB GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI NE ZAMAN?

Giriş sınavının yazılı bölümü 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 13.45'te Ankara'daki ÖSYM Elektronik Sınav Merkezi'nde yapılacak. Elektronik ortamda uygulanacak sınav 90 dakika sürecek. Adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınava giriş belgeleri, sınavın yapılacağı hafta ÖSYM AİS üzerinden yayımlanacak.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!

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