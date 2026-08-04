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GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026 || Başvurular ne zaman başlayacak, şartlar neler?
Giriş Tarihi: 04.08.2026 13:43
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026 || Başvurular ne zaman başlayacak, şartlar neler?
Gelir İdaresi Başkanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 860 Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapacak. GİB personel alımına başvurmayı planlayan adayların KPSS puanı, yaş ve öğrenim durumuna ilişkin belirli koşulları karşılaması gerekecek. Peki, Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, şartlar neler?