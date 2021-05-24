HaberlerYaşamGenç adam surlarda ölü bulunmuştu! Anneden kan donduran itiraf...
Giriş Tarihi: 24.05.2021 15:33Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 15:36
Genç adam surlarda ölü bulunmuştu! Anneden kan donduran itiraf...
Korkunç olay geçtiğimiz gün Çorum'daki İskilip Kalesi'nde meydana geldi. Ferdi Arık isimli genç adamın surdan düştüğünü gören vatandaşlar polise ve ambulansa ihbarda bulundu. Olay yerindeki görgü tanıkları, genç adamın bir kadın tarafından itildiğini ifade etmiş, kameraları inceleyen polis Ferdi Arık'ın annesi Meşhure Arık'ı kale yakınlarında gözaltına almıştı. Emniyette suçunu reddeden anne Arık'ın savcılıktaki ifadesi duyanların kanını dondurdu. Suçunu itiraf eden anne Arık, "Beni ölümle tehdit etti. Her şey bir anda oldu, tekme atıp aşağıya ittim"