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Haberler Yaşam Genç adam surlarda ölü bulunmuştu! Anneden kan donduran itiraf...
Giriş Tarihi: 24.05.2021 15:33 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 15:36

Genç adam surlarda ölü bulunmuştu! Anneden kan donduran itiraf...

Korkunç olay geçtiğimiz gün 'daki İskilip Kalesi'nde meydana geldi. Ferdi Arık isimli genç adamın surdan düştüğünü gören vatandaşlar polise ve ambulansa ihbarda bulundu. Olay yerindeki görgü tanıkları, genç adamın bir kadın tarafından itildiğini ifade etmiş, kameraları inceleyen polis Ferdi Arık'ın annesi Meşhure Arık'ı kale yakınlarında gözaltına almıştı. Emniyette suçunu reddeden anne Arık'ın savcılıktaki ifadesi duyanların kanını dondurdu. Suçunu itiraf eden anne Arık, "Beni ölümle tehdit etti. Her şey bir anda oldu, tekme atıp aşağıya ittim"

Genç adam surlarda ölü bulunmuştu! Anneden kan donduran itiraf...

Önceki gün öğle saatlerinde ilçedeki İskilip Kalesi'nde korkunç bir olay meydana geldi. Şizofreni hastası Ferdi Arık'ın kaledeki surdan düştüğünü görenler, polise haber verdi.

Genç adam surlarda ölü bulunmuştu! Anneden kan donduran itiraf...

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen Ferdi Arık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Genç adam surlarda ölü bulunmuştu! Anneden kan donduran itiraf...

Polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Bu kişiler, olaydan kısa süre önce kale surunda Ferdi Arık'a bir kadın tarafından tekme atıldığını gördüklerini öne sürdü.

Genç adam surlarda ölü bulunmuştu! Anneden kan donduran itiraf...

İddia üzerine çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadının Ferdi Arık'ın annesi Meşhure Arık olduğunu tespit etti.

Genç adam surlarda ölü bulunmuştu! Anneden kan donduran itiraf...

Polis tarafından kale civarında gözaltına alınan anne Meşhure Arık, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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