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Genç avukatın "ölüm" gecesi! Alkol ve uyuşturucu kurbanı oldu
Giriş Tarihi: 16.04.2024 07:28
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
07:30
Genç avukatın "ölüm" gecesi! Alkol ve uyuşturucu kurbanı oldu
İstanbul'da 27 yaşındaki avukat Batuhan Özer ile mimar kız arkadaşının evdeki alkollü birlikteliği kötü bitti. Arkadaşıyla birlikte alkol alan genç avukat sabah uykusundan uyanamadı. Geçen yıl anjiyo olan Batuhan Özer'in kokain kullandığı için öldüğü iddia edildi. Evde bir miktar madde bulan polis soruşturma başlattı.