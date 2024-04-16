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Haberler Yaşam Genç avukatın "ölüm" gecesi! Alkol ve uyuşturucu kurbanı oldu
Giriş Tarihi: 16.04.2024 07:28 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 07:30

Genç avukatın "ölüm" gecesi! Alkol ve uyuşturucu kurbanı oldu

İstanbul'da 27 yaşındaki avukat Batuhan Özer ile mimar kız arkadaşının evdeki alkollü birlikteliği kötü bitti. Arkadaşıyla birlikte alkol alan genç avukat sabah uykusundan uyanamadı. Geçen yıl anjiyo olan Batuhan Özer'in kokain kullandığı için öldüğü iddia edildi. Evde bir miktar madde bulan polis soruşturma başlattı.

Mustafa KAYA
Genç avukatın ölüm gecesi! Alkol ve uyuşturucu kurbanı oldu

Batuhan Özer, Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2017'de mezun oldu. Anne ve babası ayrıydı. Bekar olan Özer, kanser hastalığını atlatan annesi için çok zor bir süreç geçirmiş, çok üzüntü yaşamıştı.

Genç avukatın ölüm gecesi! Alkol ve uyuşturucu kurbanı oldu

Etiler'de bir avukatın ofisini kullanan ve bu avukata dosyalarında yardımcı olan Avukat Batuhan Özer, boşanma ve ceza davalarına bakıyordu. Arkadaşlarının 'çok iyi bir ceza avukatı olacaktı' dediği Batuhan Özer, son dönemde kilo almaya başladı.

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Genç avukatın ölüm gecesi! Alkol ve uyuşturucu kurbanı oldu

Kilo almasına pandemi dönemindeki yapılan koronavirüs aşılarının neden olduğunu düşünüyor bunun stresini de yaşıyordu. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde geçen yıl anjio yaptırdı. Kız arkadaşıyla evlilik planları yapıyordu.

Genç avukatın ölüm gecesi! Alkol ve uyuşturucu kurbanı oldu

SABAH YATAĞINDAN KALKAMADI

Batuhan Özer'in birkaç yıldır stresli geçen hayatı geçen hafta cuma gecesi İstanbul Beşiktaş'taki evinde son buldu. Vişnezade Mahallesi, Şansveren Sokak Çıkmazı'ndaki evde iddiaya göre Batuhan Özer(27) ile arkadaşı mimar Alya Ç.(25) alkol ve kokain kullanarak birlikte oldu.

Genç avukatın ölüm gecesi! Alkol ve uyuşturucu kurbanı oldu

Ancak Batuhan Özer cumartesi sabahı yatağından kalkamadı. Mimar Alya Ç. bunun üzerine 112'yi arayıp sağlık ekibi ve polisten yardım istedi.

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