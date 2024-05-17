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Haberler Yaşam Genç hemşire Selen Bilgin'in sır ölümü: Refakatçi kaldığı hastaneden cesedi çıktı!
Giriş Tarihi: 17.05.2024 15:42 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 15:44

Genç hemşire Selen Bilgin'in sır ölümü: Refakatçi kaldığı hastaneden cesedi çıktı!

İstanbul Beylikdüzü'nde özel bir hastanede dedesinin yanında refakatçi olarak kalan 24 yaşındaki hemşire Selen Bilgin hayatını kaybetti. İddiaya göre ameliyatlar öncesi anestezi için kullanılan bir ilacın koluna enjekte edilmesi sonucu öldüğü öğrenilen genç hemşirenin erkek arkadaşı olduğu iddia edilen doktor Fatih A. gözaltına alındı. Selen'in uyumak için kendi koluna ilacı enjekte ettiğini iddia eden doktorun cebinde ilacın ampulü çıktı. İlacın enjekte edildiği enjektör bulunamadı. Doktor adli kontrolle serbest kaldı. Savcılık tüm kamera görüntülerini aldırarak incelemeyi derinleştirdi.

Yunus Emre KAVAK
Genç hemşire Selen Bilgin’in sır ölümü: Refakatçi kaldığı hastaneden cesedi çıktı!

Olay Beylikdüzü'nde özel bir hastanede geçtiğimiz Pazar günü meydana geldi. 24 yaşındaki hemşire Selen Bilgin'in dedesi başka bir hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Genç hemşire Pazar günü hastaneye refakatçi olarak gitti. İddialara göre dedesinin yattığı hastanenin yoğun bakım doktoru Fatih A. ile bir süredir arkadaşlığı vardı.

Genç hemşire Selen Bilgin’in sır ölümü: Refakatçi kaldığı hastaneden cesedi çıktı!

Doktorun iddiasına göre Pazartesi sabaha karşı, genç kızı kalbi durmuş olarak odada buldu. Koluna ameliyatlar öncesi uyku için verilen güçlü bir ilaç enjekte edildiği iddia edilen genç hemşire hemen yoğun bakıma alındı.

Kısa bir süre sonra Selen Bilgin hayatını kaybetti. Bunun üzerine doktor, Selen'in yakınlarını hastaneye çağırarak Selen'in gece baş ağrısı geçirdiğini ve ağrı kesici içeren serum verdiğini iddia etti.

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Genç hemşire Selen Bilgin’in sır ölümü: Refakatçi kaldığı hastaneden cesedi çıktı!

İLACIN ŞİŞESİ DOKTORDAN ÇIKTI

Şüpheli ölüm üzerine Cumhuriyet Savcısı olay yerine gelerek inceleme başlattı. Olay yerinde inceleme yapan savcı, genç kızın koluna enjekte edilen ilacın ampulünü arayan savcı odada gözlem yolu ile yaptığı incelemede ilacın şilesini göremedi. Bunun üzerine olayı soruşturan Cumhuriyet savcısı doktor Fatih A.'ya ampulün nerede olduğunu sordu.

Genç hemşire Selen Bilgin’in sır ölümü: Refakatçi kaldığı hastaneden cesedi çıktı!

Savcının bu sorusu üzerine., genç kızın koluna enjekte edilen ve üst kısmı kırık içinde az miktarda renkli sıvı olan ilacın ampulü doktor Fatih A.'nin cebinden çıktı. Ampul incelenmek üzere el konuldu.

Genç hemşire Selen Bilgin’in sır ölümü: Refakatçi kaldığı hastaneden cesedi çıktı!

GÖRÜNTÜLER İNCELENECEK

Doktorun ilacı kız arkadaşı hemşirenin kendi koluna enjekte ettiğini iddiası üzerine, enjekte edildiği enjektör arandı. Ancak enjektörün bulunmadığı belirtildi. Olayı şüpheli bulan Cumhuriyet Savcısı, olay gecesiyle ilgili hastanenin tüm güvenlik kamera görüntülerini incelemek üzere polis ekiplerine aldırdı.

ÖNCE TANIK SONRA ŞÜPHELİ OLDU

Şüpheli ölüm üzerine, doktor Fatih A. önce tanık olarak ifadesine başvuruldu.. Doktor Fatih A., ifadesinde, Selen Bilgin'le arkadaş olduğunu ve aralarında ilişki yaşadıklarını belirterek, olay gecesi başının ağrıdığı için ağrı kesici ilacı damar yolu açarak verdiğini iddia etti. Sabah uyandığında Selen'in yüzünün morarmış olarak bulduğunu iddia etti. Doktor Fatih A., ameliyatlar öncesi kullanılan ilacı ise Selen'in enjekte ettiğini iddia etti. Yapılan ilk çalışmalarda , doktor Fatih A., tanık olarak soruşturmada ifadesine başvurulduğu belirtildi. Bunun üzerine harekete geçen Bilgin'in ailesinin Avukatı Avukat Bahaeddin Özdemir, 3 gün sonra şüpheli hakkında çelişkili durumları ortaya koyarak tutuklanma talebini istedi. Ortaya konulan çelişkili iddialar üzerine doktor Fatih A., soruşturmada şüpheli olarak gözaltına alındı.

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