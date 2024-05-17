Haberler
Yaşam
Genç hemşire Selen Bilgin'in sır ölümü: Refakatçi kaldığı hastaneden cesedi çıktı!
Giriş Tarihi: 17.05.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
15:44
İstanbul Beylikdüzü'nde özel bir hastanede dedesinin yanında refakatçi olarak kalan 24 yaşındaki hemşire Selen Bilgin hayatını kaybetti. İddiaya göre ameliyatlar öncesi anestezi için kullanılan bir ilacın koluna enjekte edilmesi sonucu öldüğü öğrenilen genç hemşirenin erkek arkadaşı olduğu iddia edilen doktor Fatih A. gözaltına alındı. Selen'in uyumak için kendi koluna ilacı enjekte ettiğini iddia eden doktorun cebinde ilacın ampulü çıktı. İlacın enjekte edildiği enjektör bulunamadı. Doktor adli kontrolle serbest kaldı. Savcılık tüm kamera görüntülerini aldırarak incelemeyi derinleştirdi.