Genç hemşire Selen Bilgin’in sır ölümü: Refakatçi kaldığı hastaneden cesedi çıktı!

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Doktorun ilacı kız arkadaşı hemşirenin kendi koluna enjekte ettiğini iddiası üzerine, enjekte edildiği enjektör arandı. Ancak enjektörün bulunmadığı belirtildi. Olayı şüpheli bulan Cumhuriyet Savcısı, olay gecesiyle ilgili hastanenin tüm güvenlik kamera görüntülerini incelemek üzere polis ekiplerine aldırdı.

ÖNCE TANIK SONRA ŞÜPHELİ OLDU

Şüpheli ölüm üzerine, doktor Fatih A. önce tanık olarak ifadesine başvuruldu.. Doktor Fatih A., ifadesinde, Selen Bilgin'le arkadaş olduğunu ve aralarında ilişki yaşadıklarını belirterek, olay gecesi başının ağrıdığı için ağrı kesici ilacı damar yolu açarak verdiğini iddia etti. Sabah uyandığında Selen'in yüzünün morarmış olarak bulduğunu iddia etti. Doktor Fatih A., ameliyatlar öncesi kullanılan ilacı ise Selen'in enjekte ettiğini iddia etti. Yapılan ilk çalışmalarda , doktor Fatih A., tanık olarak soruşturmada ifadesine başvurulduğu belirtildi. Bunun üzerine harekete geçen Bilgin'in ailesinin Avukatı Avukat Bahaeddin Özdemir, 3 gün sonra şüpheli hakkında çelişkili durumları ortaya koyarak tutuklanma talebini istedi. Ortaya konulan çelişkili iddialar üzerine doktor Fatih A., soruşturmada şüpheli olarak gözaltına alındı.