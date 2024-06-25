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Genç kadın ile enişteden eski eşe gizli çekim tuzağı: Mahkemeden dikkat çeken hapis kararı!
Giriş Tarihi: 25.06.2024 10:13
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
10:13
Genç kadın ile enişteden eski eşe gizli çekim tuzağı: Mahkemeden dikkat çeken hapis kararı!
İstanbul'da Muhammed K. ve Raziye D., çocuklarının velayetini almak için dava açtı. Genç kadın ise eniştesi ile şoke eden bir plana imza attı. Eski eşinin fotoğraf ve videolarını eniştesine gizlice kayda aldırdı. Ancak görüntüleri mahkemeye sunan Raziye D., alınan kararla şoka uğradı!