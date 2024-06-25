Genç kadın ile enişteden eski eşe gizli çekim tuzağı: Mahkemeden dikkat çeken hapis kararı!

Olay geçtiğimiz aylarda İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana geldi. Muhammed K. ve Raziye D. boşanmak için Aile Mahkemesine başvurdu. Mahkeme devam ederken çiftin müşterek çocuklarının kimde kalacağına karar vermesi için taraflar bir takım belge ve bilgi sunarak velayeti almaya çalıştı. Bu sırada Raziye D, eski eşi ve çocuğunun İstanbul'da çekilen bir video ve fotoğraflarını mahkemeye sundu.