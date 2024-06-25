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Haberler Yaşam Genç kadın ile enişteden eski eşe gizli çekim tuzağı: Mahkemeden dikkat çeken hapis kararı!
Giriş Tarihi: 25.06.2024 10:13 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 10:13

Genç kadın ile enişteden eski eşe gizli çekim tuzağı: Mahkemeden dikkat çeken hapis kararı!

İstanbul'da Muhammed K. ve Raziye D., çocuklarının velayetini almak için dava açtı. Genç kadın ise eniştesi ile şoke eden bir plana imza attı. Eski eşinin fotoğraf ve videolarını eniştesine gizlice kayda aldırdı. Ancak görüntüleri mahkemeye sunan Raziye D., alınan kararla şoka uğradı!

ATAKAN IRMAK
Genç kadın ile enişteden eski eşe gizli çekim tuzağı: Mahkemeden dikkat çeken hapis kararı!

Olay geçtiğimiz aylarda İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana geldi. Muhammed K. ve Raziye D. boşanmak için Aile Mahkemesine başvurdu. Mahkeme devam ederken çiftin müşterek çocuklarının kimde kalacağına karar vermesi için taraflar bir takım belge ve bilgi sunarak velayeti almaya çalıştı. Bu sırada Raziye D, eski eşi ve çocuğunun İstanbul'da çekilen bir video ve fotoğraflarını mahkemeye sundu.

Genç kadın ile enişteden eski eşe gizli çekim tuzağı: Mahkemeden dikkat çeken hapis kararı!

MAHKEMEYE SUNULAN DELİLE ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ SUÇLAMASI

Sunulan görsellerde Muhammed K'nın oğlu ile alışveriş yaptığı sırada elinde sigara bulunduğu, yapılan davranışın doğru olmadığı ifade edildi.

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Genç kadın ile enişteden eski eşe gizli çekim tuzağı: Mahkemeden dikkat çeken hapis kararı!

Ancak söz konusu videonun gizlice çekildiğini fark eden Muhammed K. savcılığa suç duyurusunda bulunarak kendisinden habersiz çekilen video ve fotoğrafları çeken kişinin cezalandırılmasını talep etti.

Genç kadın ile enişteden eski eşe gizli çekim tuzağı: Mahkemeden dikkat çeken hapis kararı!

GİZLİ ÇEKİME SAVCILIK SORUŞTURMASI

Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu video ve fotoğrafların Raziye D'nin eniştesi tarafından çekildiğini tespit etti.

Genç kadın ile enişteden eski eşe gizli çekim tuzağı: Mahkemeden dikkat çeken hapis kararı!

Enişte Mustafa T. savcılıkta verdiği ifadesinde söz konusu videoyu kendisinin çektiğini ancak takip etmediğini Muhammed K. ve oğlunu İstanbul'da görünce şaşırdığını ispatlamak içinde video çekip Raziye D'ye gönderdiğini belirtti.

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