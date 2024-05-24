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Genç kadının sır ölümü! Kanlar içinde bulundu: Cinayet mi, intihar mı?
Giriş Tarihi: 24.05.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
09:47
Genç kadının sır ölümü! Kanlar içinde bulundu: Cinayet mi, intihar mı?
İstanbul Kağıthane'de kan donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre; 27 yaşındaki bir çocuk annesi kadın; sevgilisinin ailesi tarafından sokak ortasında darbedildi. Olaydan sadece 1 saat sonra genç kadın sevgilisinin evinin önünde başından vurulmuş halde kanlar içinde bulundu. Hastaneye kaldırılan genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ve bir çocuk annesi kadının ailesi, olayla ilgili iki farklı ihtimal üzerinde duruyor. İşte detaylar…