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Giriş Tarihi: 24.05.2024 09:47 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 09:47

Genç kadının sır ölümü! Kanlar içinde bulundu: Cinayet mi, intihar mı?

İstanbul Kağıthane'de kan donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre; 27 yaşındaki bir çocuk annesi kadın; sevgilisinin ailesi tarafından sokak ortasında darbedildi. Olaydan sadece 1 saat sonra genç kadın sevgilisinin evinin önünde başından vurulmuş halde kanlar içinde bulundu. Hastaneye kaldırılan genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ve bir çocuk annesi kadının ailesi, olayla ilgili iki farklı ihtimal üzerinde duruyor. İşte detaylar…

İHA
Genç kadının sır ölümü! Kanlar içinde bulundu: Cinayet mi, intihar mı?

İstanbul'daki olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 21.00 sıralarında Kağıthane Yeşilce Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre geçtiğimiz ay eşinden boşanan ve 3.5 yaşında kız çocuğu olan Zinnetnur Ayar (27), 2 çocuk babası olan Ergün G. ile ilişki yaşamaya başladı. Ancak iddiaya göre bu süre içerisinde Ergün G., Ayar ile olan ilişkisinden dolayı eşinden ayrıldı. Bu durumdan Ergün G.'nin ailesi Ayar'ı sorumlu tuttu.

Genç kadının sır ölümü! Kanlar içinde bulundu: Cinayet mi, intihar mı?

SEVGİLİSİNİN AİLES DARBETTİ, SONRA DA SİLAH SESLERİ DUYULDU

Olay günü saat 19.30 sıralarında Zinnetnur Ayar, konuşmak için sevgilisi Ergün G.'nin evinin önüne gitti. Ancak aşağıya Ergün G.'nin ailesindeki kadınlar inerek iddiaya göre, Ayar'ı darbetti. Bunun üzerine Ayar oradan uzaklaşarak evine doğru yürümeye başladı. Bu kez de kadının peşinden sevgilisi Ergün G. gitti. Yaşananlar ise kameralara yansıdı. Ardından kendi evine gelen genç kadın, iddiaya göre tabanca alarak tekrardan sevgilisinin evinin önüne geldi. Daha sonra da silah sesleri duyuldu.

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Genç kadının sır ölümü! Kanlar içinde bulundu: Cinayet mi, intihar mı?


BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU: HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar koşarak olay yerine geldi. Genç kadının kanlar içerisinde evin merdivenlerinde yattığını gören vatandaşlar, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından tek kurşunla vurulmuş olan ağır yaralı Ayar'ı yaptıkları ilk müdahale sonrasında ambulansla Sarıyer Seyrantepe yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan genç kadın, tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde ertesi gün hayatını kaybetti.

Genç kadının sır ölümü! Kanlar içinde bulundu: Cinayet mi, intihar mı?

İKİ İHTİMAL VAR

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, genç kadının olay yerinde kucağında olan kurusıkıdan bozma tabancaya el koydu. Polis yaptığı çalışmalarda olay anını gösteren herhangi bir güvenlik kamerasına rastlamadı. Ancak görgü şahitlerinin ifadesi ve olayın öncesine ait kamera görüntülerini de inceleyen polis, Zinnetnur Ayar'ın evden aldığı tabancayla kendisini vurduğu ihtimali üzerinde duruyor.

Genç kadının sır ölümü! Kanlar içinde bulundu: Cinayet mi, intihar mı?

TABANCANIN BALİSTİK İNCELEMESİ SONRASI OLAY NETLİK KAZANACAK

Kadının ailesi ise genç kadının cinayete kurban gittiğini söylediği öğrenildi. Tabancanın balistik incelemesi sonrası olay netlik kazanacak.

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