Genç kadının sır ölümü! Kanlar içinde bulundu: Cinayet mi, intihar mı?

İstanbul'daki olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 21.00 sıralarında Kağıthane Yeşilce Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre geçtiğimiz ay eşinden boşanan ve 3.5 yaşında kız çocuğu olan Zinnetnur Ayar (27), 2 çocuk babası olan Ergün G. ile ilişki yaşamaya başladı. Ancak iddiaya göre bu süre içerisinde Ergün G., Ayar ile olan ilişkisinden dolayı eşinden ayrıldı. Bu durumdan Ergün G.'nin ailesi Ayar'ı sorumlu tuttu.



