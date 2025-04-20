Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Genç oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşı Elif Kırav’ı öldürmüştü! İşte cinayetin fitilini ateşleyen olay
Giriş Tarihi: 20.04.2025 10:17 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 10:17

Genç oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşı Elif Kırav’ı öldürmüştü! İşte cinayetin fitilini ateşleyen olay

İstanbul Fatih'te oyuncu arkadaşı Sevil Akdağ (32) tarafından onlarca bıçak darbesiyle öldürülen Elif Kırav'ın sevenleri sosyal medyada isyan etti. Henüz 29 yaşında en yakın arkadaşı tarafından kendi evinde canice katledilen Kırav'ın sevenlerinin yaptığı paylaşımlar duygulandırdı. Öte yandan tutuklanarak cezaevine gönderilen oyuncu Sevil Akdağ ile Kırav arasında evdeki televizyonun düşüp kırılmasından dolayı kavga çıkmış olabileceği iddia edildi.

Yunus Emre KAVAK
Genç oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşı Elif Kırav’ı öldürmüştü! İşte cinayetin fitilini ateşleyen olay

Sosyal medyada çok sayıda takipçisi olan Elif Kırav ile oyuncu Sevil Akdağ dışarıda buluştuktan sonra önceki akşam saatlerinde Kırav'ın İskenderpaşa Mahallesi'ndeki evine geldi. İkili bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sevil Akdağ arkadaşını bıçakla defalarca yaraladı. Ardından olay yerinden kaçtı.

Genç oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşı Elif Kırav’ı öldürmüştü! İşte cinayetin fitilini ateşleyen olay

Hayatını kaybeden Elif Kırav'a ulaşamayan yakınları genç kadının komşusuna durumu haber etti. Eve giren komşu manzara karşısında hemen yetkililere haber verdi. Sağlık ekipleri Kırav'ın hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri yaptıkları çalışmada, olayı oyuncu Sevil Akdağ'ın yaptığını belirledi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Genç oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşı Elif Kırav’ı öldürmüştü! İşte cinayetin fitilini ateşleyen olay

"BİR ŞEY DÜŞME SESİ DUYDUM"

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda Kırav'ın komşusunun bilgisine başvuruldu. Komşu kadın, "Kavga sesleri duydum. Ardından bir şey düşme sesi geldi sonra da gürültü kesildi. Kapı deliğinden baktığımda siyah giyimli biri koşarak çıktı." dedi.

Genç oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşı Elif Kırav’ı öldürmüştü! İşte cinayetin fitilini ateşleyen olay

Bunun üzerine incelenen görüntülerden kimliği netleşen katil zanlısı Sevil Akdağ yakalanarak gözaltına alındı.

Genç oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşı Elif Kırav’ı öldürmüştü! İşte cinayetin fitilini ateşleyen olay

30 BIÇAK DARBESİ

Cinayet Dedektifleri konu ile ilgili olarak olay yerinde yapılan çalışmalarda, olay yeri ikametin 1+1 daire olduğu, maktul şahsın ikametin salon kısmında kafa, göğüs, sırt ve boyun kısımları olmak üzere 30'un üzerinde kesik olduğu anlaşıldı. Evin içerisinde muhtemelen boğuşmaya bağlı dağınıklık olduğu, yerde ve duvarlarda kan izlerinin olduğu görüldü.