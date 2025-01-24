Gezegen geçidi tarihi ve saati 2025: Gezegen hizalanması ne zaman, saat kaçta, Türkiye’den görülecek mi? İşte dizilim

Gezegen geçidi 2025 ocak ayı itibarıyla NASA başta olmak üzere tüm ilgiler tarafından takip edilecek. Venüs, Satürn, Jüpiter ve Mars tüm parlaklığıyla görünürken Neptün ve Uranüs için teleskoplar hazırlanıyor. Peki; Gezegen hizalanması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek, nasıl izlenir?