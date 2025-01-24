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Giriş Tarihi: 24.01.2025 18:20 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 18:32

Gezegen geçidi tarihi ve saati 2025: Gezegen hizalanması ne zaman, saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi? İşte dizilim

Gezegen geçidi tarihi ve saati gökyüzü gözlemcilerinin gündemindeki yerini aldı. Jüpiter, Satürn, Venüs, Mars, Uranüs, Neptün dizilimi ile yılın tarihi bir anı yaşanacak. 2025 ocak ayında gerçekleşecek geçit görsel bir şölen sunacak. 4 parlak gezegen çıplak gözle izlenecek. Peki; Gezegen hizalanması ne zaman, saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi? İşte detaylar...

Gezegen geçidi tarihi ve saati 2025: Gezegen hizalanması ne zaman, saat kaçta, Türkiye’den görülecek mi? İşte dizilim

Gezegen geçidi 2025 ocak ayı itibarıyla NASA başta olmak üzere tüm ilgiler tarafından takip edilecek. Venüs, Satürn, Jüpiter ve Mars tüm parlaklığıyla görünürken Neptün ve Uranüs için teleskoplar hazırlanıyor. Peki; Gezegen hizalanması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek, nasıl izlenir?

Gezegen geçidi tarihi ve saati 2025: Gezegen hizalanması ne zaman, saat kaçta, Türkiye’den görülecek mi? İşte dizilim

GEZEGEN GEÇİDİ NEDİR?

Gezegen dizilimi ya da NASA'nın belirttiği isimle gezegen geçidi Güneş Sistemi'ndeki gezegenlerin belirli bir doğrultuda aynı hizaya gelmesi durumunu anlatıyor.

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Gezegen geçidi tarihi ve saati 2025: Gezegen hizalanması ne zaman, saat kaçta, Türkiye’den görülecek mi? İşte dizilim

GEZEGEN HİZALANMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

25 Ocak tarihinde gerçekleşecek gezegen dizilimi güneş battıktan sonra akşam saatlerinde açık havada gözlemlenebilecek.

Gezegen geçidi tarihi ve saati 2025: Gezegen hizalanması ne zaman, saat kaçta, Türkiye’den görülecek mi? İşte dizilim

Geçit töreni düzenleyecek gezegenler arasından 4 parlak gezegen gözle görülür şekilde yerlerini alacak.

Kalan gezegenlerin karanlıkta kalması nedeniyle tüm geçidi izlemek isteyen seyirciler teleskoptan faydalanacak.

Gezegen geçidi tarihi ve saati 2025: Gezegen hizalanması ne zaman, saat kaçta, Türkiye’den görülecek mi? İşte dizilim
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