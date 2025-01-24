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Gezegen geçidi tarihi ve saati 2025: Gezegen hizalanması ne zaman, saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi? İşte dizilim
Giriş Tarihi: 24.01.2025 18:20
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025
18:32
Gezegen geçidi tarihi ve saati 2025: Gezegen hizalanması ne zaman, saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi? İşte dizilim
Gezegen geçidi tarihi ve saati gökyüzü gözlemcilerinin gündemindeki yerini aldı. Jüpiter, Satürn, Venüs, Mars, Uranüs, Neptün dizilimi ile yılın tarihi bir anı yaşanacak. 2025 ocak ayında gerçekleşecek geçit görsel bir şölen sunacak. 4 parlak gezegen çıplak gözle izlenecek. Peki; Gezegen hizalanması ne zaman, saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi? İşte detaylar...