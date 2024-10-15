Giriş Tarihi: 15.10.2024 22:59
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024
23:27
Gıda terörü dur durak bilmiyor! 40 farklı markayla sahte zeytinyağı satışı: Hepsi de Sabri Akın'a ait
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş listesini paylaşarak gıda teröristlerinin halkın sağlığıyla nasıl oynadığını gözler önüne serdi. Bakanlığın açıkladığı listede her geçen gün yeni bir skandal daha ortaya çıkarken ABD'nin en büyük market zincirlerinden olan Walmart, yaklaşık 5 bin ton eti bakteri bulaşması ihtimalinden dolayı imha etti. ABD'de gıda konusunda gösterilen hassasiyet Türkiye'de yaşanan rezaletleri bir kez daha akıllara getirdi. Ülkemizde zeytinyağına tohum yağı karıştırarak 43 farklı marka ile satış yapan Onay Ticaret'in sahibi Sabri Akın göz göre göre "zeytinyağı teröristliği" yapıyor.