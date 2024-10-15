Gıda terörü dur durak bilmiyor! 40 farklı markayla sahte zeytinyağı satışı: Hepsi de Sabri Akın’a ait

ABD'nin en büyük market zincirlerinden olan Walmart, yaklaşık 5 bin ton eti "Listeria bakterisi" endişeleri nedeniyle imha etti. Firma, eti satın alan müşterilerden ürünleri iade etmelerini istedi. Şu ana kadar ürünlerin geri çağrılmasına ilişkin herhangi bir hastalık bildirilmezken Türkiye'deki gıda terörünün ulaştığı boyut endişe veriyor.