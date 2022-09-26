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Haberler Yaşam Giorgia Meloni kimdir, hangi partiden aday? İtalya’da seçimi önde götüren başbakan adayı Giorgia Meloni kaç yaşında, yüzde kaç oy aldı?
Giriş Tarihi: 26.09.2022 09:15 Güncelleme Tarihi: 26.09.2022 09:17

Giorgia Meloni kimdir, hangi partiden aday? İtalya’da seçimi önde götüren başbakan adayı Giorgia Meloni kaç yaşında, yüzde kaç oy aldı?

Giorgia Meloni İtalya seçimlerini önde götürüyor ve rakibi olan Demokrat Parti, yenilgiyi kabul etmiş durumda. Dün yapılan İtalya seçimleri sayımı bitmek üzere ve Fransa'ya yaptığı çıkışlarla Avrupa Birliği hakkındaki düşüncelerin sorgulanmasına sebep olan kadın cumhurbaşkanı adayı hakkında Giorgia Meloni kimdir, nereli soruları yöneltiliyor. Giorgia Meloni partisi ile adaylığını zafere çevirmek istiyor. Genç durmasından ötürü Giorgia Meloni kaç yaşında sorusu yöneltiliyor. Peki, Giorgia Meloni kimdir, nereli? İşte detaylar…

Giorgia Meloni kimdir, hangi partiden aday? İtalya’da seçimi önde götüren başbakan adayı Giorgia Meloni kaç yaşında, yüzde kaç oy aldı?

Giorgia Meloni partisi ve yaptığı ittifakı ile seçimleri kazanmışa benziyor. İtalya'nın ilk kadın başbakanı olması öngörülen aday için Giorgia Meloni kimdir, nereli, partisi ne soruları yöneltiliyor. Yaptığı söylemler ve çıkışlarıyla adından söz ettiren başbakan adayı, böylece İtalya'da yeni bir dönem başlatacak. Peki, Giorgia Meloni kaç yaşında? Giorgia Meloni kimdir? İşte detaylar…

Giorgia Meloni kimdir, hangi partiden aday? İtalya’da seçimi önde götüren başbakan adayı Giorgia Meloni kaç yaşında, yüzde kaç oy aldı?

GIORGIA MELONI KİMDİR?

15 Ocak 1977 Roma'da doğan Meloni, aslen Sicilyalıdır. Vergi danışmanı olan babası, Giorgia Meloni on bir yaşındayken ailesinden ayrıldı. Garbatella bölgesinde büyüdü.

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Giorgia Meloni kimdir, hangi partiden aday? İtalya’da seçimi önde götüren başbakan adayı Giorgia Meloni kaç yaşında, yüzde kaç oy aldı?

1992'de 15 yaşındayken ulusal muhafazakar İtalyan Sosyal Hareketi'nin (MSI) gençlik kanadı olan Gençlik Cephesi'ne katıldı. Bu yıllarda, bakan Rosa Russo Iervolino'nun teşvik ettiği halk eğitimi reformuna karşı protestoda yer alan öğrenci koordinasyonu Gli Antenati'yi (Atalar) kurdu. 1996 yılında,

Giorgia Meloni kimdir, hangi partiden aday? İtalya’da seçimi önde götüren başbakan adayı Giorgia Meloni kaç yaşında, yüzde kaç oy aldı?

MSI'nin sağcı varisi olan National Alliance'ın öğrenci hareketi Student Action'ın ulusal lideri oldu ve bu hareketi İtalyan Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan Öğrenci Dernekleri Forumu'nda temsil etti. Aynı yıl Amerigo Vespucci Enstitüsü'nde diploma aldı.

Bu yıllarda Roma'nın en ünlü gece kulüplerinden biri olan Piper Club'da dadı, garson ve barmen olarak çalıştı.

Giorgia Meloni kimdir, hangi partiden aday? İtalya’da seçimi önde götüren başbakan adayı Giorgia Meloni kaç yaşında, yüzde kaç oy aldı?

GIORGIA MELONI PARTİSİ NE?

Daha önce Forza İtalia partisinde Berlusconi'nin bakanlarından biri olan Meloni, 2012 yılında İtalya'nın Kardeşleri (FDI) adlı partisini kurdu.

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