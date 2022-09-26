Giorgia Meloni kimdir, hangi partiden aday? İtalya’da seçimi önde götüren başbakan adayı Giorgia Meloni kaç yaşında, yüzde kaç oy aldı?

Giorgia Meloni İtalya seçimlerini önde götürüyor ve rakibi olan Demokrat Parti, yenilgiyi kabul etmiş durumda. Dün yapılan İtalya seçimleri sayımı bitmek üzere ve Fransa'ya yaptığı çıkışlarla Avrupa Birliği hakkındaki düşüncelerin sorgulanmasına sebep olan kadın cumhurbaşkanı adayı hakkında Giorgia Meloni kimdir, nereli soruları yöneltiliyor. Giorgia Meloni partisi ile adaylığını zafere çevirmek istiyor. Genç durmasından ötürü Giorgia Meloni kaç yaşında sorusu yöneltiliyor. Peki, Giorgia Meloni kimdir, nereli? İşte detaylar…