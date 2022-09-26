Giorgia Meloni kimdir, hangi partiden aday? İtalya’da seçimi önde götüren başbakan adayı Giorgia Meloni kaç yaşında, yüzde kaç oy aldı?

MSI'nin sağcı varisi olan National Alliance'ın öğrenci hareketi Student Action'ın ulusal lideri oldu ve bu hareketi İtalyan Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan Öğrenci Dernekleri Forumu'nda temsil etti. Aynı yıl Amerigo Vespucci Enstitüsü'nde diploma aldı.

Bu yıllarda Roma'nın en ünlü gece kulüplerinden biri olan Piper Club'da dadı, garson ve barmen olarak çalıştı.