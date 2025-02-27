GİRESUN İFTAR VAKTİ 2025: Giresun İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETLERİ

Ramazan ayı, İslam'ın en kutsal zaman dilimlerinden biri olup, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, manevi huzurun arttığı, insanın kendini yenilediği özel bir aydır. Oruç, sadece bedenin yiyecek ve içecekten uzak durması değil, aynı zamanda ruhsal ve zihinsel bir arınma sürecidir. Peygamber Efendimiz (sas) orucun, nefsin ıslahı ve takvanın artması için en etkili ibadetlerden biri olduğunu belirtmiştir. Oruç, aynı zamanda sabır, şükür ve dayanışma duygularını pekiştirirken, açlık ve susuzlukla empati kurarak fakirlerin durumunu anlamamıza ve onları hatırlamamıza vesile olur. Bu kutsal ay, insanın sadece bedenini değil, ruhunu da arındırmasına olanak tanır.