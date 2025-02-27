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GİRESUN İFTAR VAKTİ 2025: Giresun İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
11:19
Giresun ilindeki oruç vakitlerini doğru bir şekilde takip edebilmek, Ramazan ayında oruç tutan vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, oruç tutanların sahur ve iftar saatlerini eksiksiz şekilde öğrenebilmeleri için her yıl illere özel imsakiye bilgilerini resmi internet sitesinde yayımlamaktadır. Özellikle Ramazan ayında sıkça karşılaşılan sorular arasında, "Sahur saati ne zaman?", "İftar saati kaçta?" gibi sorular öne çıkıyor. Peki, Giresun ilinde 2025 yılı için iftar ve sahur saatleri nasıl? İşte, 2025 yılına ait Giresun imsakiye bilgileri ve oruç vakitlerinin detayları...