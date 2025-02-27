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Haberler Yaşam GİRESUN İFTAR VAKTİ 2025: Giresun İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 11:19 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 11:19

GİRESUN İFTAR VAKTİ 2025: Giresun İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

Giresun ilindeki oruç vakitlerini doğru bir şekilde takip edebilmek, Ramazan ayında oruç tutan vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, oruç tutanların sahur ve iftar saatlerini eksiksiz şekilde öğrenebilmeleri için her yıl illere özel imsakiye bilgilerini resmi internet sitesinde yayımlamaktadır. Özellikle Ramazan ayında sıkça karşılaşılan sorular arasında, "Sahur saati ne zaman?", "İftar saati kaçta?" gibi sorular öne çıkıyor. Peki, Giresun ilinde 2025 yılı için iftar ve sahur saatleri nasıl? İşte, 2025 yılına ait Giresun imsakiye bilgileri ve oruç vakitlerinin detayları...

GİRESUN İFTAR VAKTİ 2025: Giresun İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

Ramazan ayı, Müslümanlar için manevi bir derinlik taşır. Bu mübarek ayda, oruç tutmak, teravih namazı kılmak ve zekât vererek yardımlaşmak yaygındır. 2025 Ramazanı için Diyanet, imsakiye takvimini yayınladı ve sahur ile iftar saatlerini belirledi. Peki, Giresun'da sahur saati ne zaman? İşte Giresun için imsakiye saatleri!

GİRESUN İFTAR VAKTİ 2025: Giresun İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

GİRESUN İMSAKİYE 2025: GİRESUN İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye genelinde 81 ilin 29 günlük imsakiye takvimini resmi internet sitesinde yayımladı. Özellikle Giresun başta olmak üzere diğer iller için iftar ve sahur saatleri de belirlenmiş oldu. Ramazan ayı 1 Mart Cumartesi günü başlayacak ve iftar ile sahur saatleri ise şu şekilde düzenlendi:

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GİRESUN İFTAR VAKTİ 2025: Giresun İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

GİRESUN İFTAR VAKTİ VE SAHUR (İMSAK) SAAT KAÇTA?

1 Mart 2025 Cumartesi
Sahur (İmsak) Vakti: 05:30
İftar Vakti: 18:24

2 Mart 2025 Pazar
Sahur (İmsak) Vakti: 05:28
İftar Vakti: 18:25

3 Mart 2025 Pazartesi
Sahur (İmsak) Vakti: 05:27
İftar Vakti: 18:26

4 Mart 2025 Salı
Sahur (İmsak) Vakti: 05:25
İftar Vakti: 18:27


5 Mart 2025 Çarşamba
Sahur (İmsak) Vakti: 05:23
İftar Vakti: 18:28

GİRESUN İFTAR VAKTİ

GİRESUN İFTAR VAKTİ 2025: Giresun İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

GİRESUN TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak.

Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;

1 Mart Cumartesi: 19:43

2 Mart Pazar: 19:44

3 Mart Pazartesi: 19:45

4 Mart Salı: 19:46

5 Mart Çarşamba: 19:47

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

GİRESUN İFTAR VAKTİ 2025: Giresun İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETLERİ

Ramazan ayı, İslam'ın en kutsal zaman dilimlerinden biri olup, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, manevi huzurun arttığı, insanın kendini yenilediği özel bir aydır. Oruç, sadece bedenin yiyecek ve içecekten uzak durması değil, aynı zamanda ruhsal ve zihinsel bir arınma sürecidir. Peygamber Efendimiz (sas) orucun, nefsin ıslahı ve takvanın artması için en etkili ibadetlerden biri olduğunu belirtmiştir. Oruç, aynı zamanda sabır, şükür ve dayanışma duygularını pekiştirirken, açlık ve susuzlukla empati kurarak fakirlerin durumunu anlamamıza ve onları hatırlamamıza vesile olur. Bu kutsal ay, insanın sadece bedenini değil, ruhunu da arındırmasına olanak tanır.

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