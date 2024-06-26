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Gırtlağında çıkan saçlar hayrete düşürdü! Dünyada yalnızca 2 kişiden görülen olay 14 yıl devam etti
Giriş Tarihi: 26.06.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
16:40
Gırtlağında çıkan saçlar hayrete düşürdü! Dünyada yalnızca 2 kişiden görülen olay 14 yıl devam etti
Doktorları hayrete düşüren bir olay yaşandı. Bir adamın boğazında siyah, tel gibi kılların çıkmasıyla hayatının şokunu yaşadı. Doktorları hayrete düşüren olayın sebebi çok araştırıldı. Sonunda ortaya çıktı. İşte şaşkına çeviren o hastalığın nedeni