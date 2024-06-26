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Haberler Yaşam Gırtlağında çıkan saçlar hayrete düşürdü! Dünyada yalnızca 2 kişiden görülen olay 14 yıl devam etti
Giriş Tarihi: 26.06.2024 16:39 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 16:40

Gırtlağında çıkan saçlar hayrete düşürdü! Dünyada yalnızca 2 kişiden görülen olay 14 yıl devam etti

Doktorları hayrete düşüren bir olay yaşandı. Bir adamın boğazında siyah, tel gibi kılların çıkmasıyla hayatının şokunu yaşadı. Doktorları hayrete düşüren olayın sebebi çok araştırıldı. Sonunda ortaya çıktı. İşte şaşkına çeviren o hastalığın nedeni

Gırtlağında çıkan saçlar hayrete düşürdü! Dünyada yalnızca 2 kişiden görülen olay 14 yıl devam etti

52 yaşındaki hasta bir kişinin ses kısıklığı, nefes almada zorluk ve kronik öksürük şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Doktorlar solunum yollarına kamerayla inceleme yaptığında boğazındaki koyu renkli kılları fark ettiler.

Gırtlağında çıkan saçlar hayrete düşürdü! Dünyada yalnızca 2 kişiden görülen olay 14 yıl devam etti

Başlangıçta alınan tüyler kısa süreli bir rahatlama sağlasa da adamın şikayetleri devam etti. Kılların bakterilerle kaplandığı tespit edildikten sonra kendisine antibiyotik verildi. Ancak ne yazık ki saçlar sonraki 14 yıl boyunca her yıl saat gibi yeniden çıkmaya devam etti.

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Gırtlağında çıkan saçlar hayrete düşürdü! Dünyada yalnızca 2 kişiden görülen olay 14 yıl devam etti

Doktorları şaşkına çeviren bu olay tıp tarihinde yalnızca iki kez yaşandığı bildirildi. Doktorlar bu olayın sebebini kesin olarak açıklayamasalar da saç büyümesinin muhtemelen sigara içme alışkanlığından kaynaklandığı düşünülüyor.

Gırtlağında çıkan saçlar hayrete düşürdü! Dünyada yalnızca 2 kişiden görülen olay 14 yıl devam etti

Avusturalyalı bilim insanları, sigaranın boğaz iltihabına neden olacağı ve bunun da hücrelerin kıl köklerine neden olabileceği düşünülüyor.

Gırtlağında çıkan saçlar hayrete düşürdü! Dünyada yalnızca 2 kişiden görülen olay 14 yıl devam etti

14 YIL KILLARLA YAŞADI
Doktorlar kesin tedavinin ancak sigarayı bırakmasıyla olabileceğine karar verdiler. 14 yıl bu hastalıkla yaşayan adam 2020 yılında sigarayı bıraktı. İşlemden bir yıl sonra yalnızca tek kıl çıktı ve uygulanan tedavi sonucu hastalıktan tamamen kurtuldu.

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