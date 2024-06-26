Gırtlağında çıkan saçlar hayrete düşürdü! Dünyada yalnızca 2 kişiden görülen olay 14 yıl devam etti

Başlangıçta alınan tüyler kısa süreli bir rahatlama sağlasa da adamın şikayetleri devam etti. Kılların bakterilerle kaplandığı tespit edildikten sonra kendisine antibiyotik verildi. Ancak ne yazık ki saçlar sonraki 14 yıl boyunca her yıl saat gibi yeniden çıkmaya devam etti.