Giriş Tarihi: 02.08.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024
12:17
Gıyabi cenaze namazı nedir, nasıl kılınır? Gıyabi cenaze namazına nasıl niyet edilir, hangi dualar okunur?
Tahran'da alçak bir saldırıyla şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Türkiye'de milli yas ilan edildi. Aynı zamanda bugün tüm camilerde cuma namazının ardından Şehit İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılınacak. Peki, Gıyabi cenaze namazı nedir, nasıl kılınır? Gıyabi cenaze namazına nasıl niyet edilir, hangi dualar okunur?