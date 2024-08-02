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Giriş Tarihi: 02.08.2024 12:17 Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 12:17

Gıyabi cenaze namazı nedir, nasıl kılınır? Gıyabi cenaze namazına nasıl niyet edilir, hangi dualar okunur?

Tahran'da alçak bir saldırıyla şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Türkiye'de milli yas ilan edildi. Aynı zamanda bugün tüm camilerde cuma namazının ardından Şehit İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılınacak. Peki, Gıyabi cenaze namazı nedir, nasıl kılınır? Gıyabi cenaze namazına nasıl niyet edilir, hangi dualar okunur?

Gıyabi cenaze namazı nedir, nasıl kılınır? Gıyabi cenaze namazına nasıl niyet edilir, hangi dualar okunur?

Tahran'da alçak bir saldırıyla şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Tahran'da cenaze namazı düzenleniyor. Şehit İsmail Haniye için ülkemizde bir günlük milli yas ilan edilirken ayrıca bugün cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınacak. Peki, Gıyabi cenaze namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, nasıl niyet edilir, hangi dualar okunur? İşte detaylar…

Gıyabi cenaze namazı nedir, nasıl kılınır? Gıyabi cenaze namazına nasıl niyet edilir, hangi dualar okunur?

GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINABİLİR Mİ?

Aslolan, namazının kılınabilmesi için cenazenin hazır bulunmasıdır. Bununla birlikte hazır olmayan cenaze için de namaz kılınabilir. Nitekim Resulullah (s.a.s.), Habeş Kralı Necaşi'nin vefatını haber vermiş, sonra da onun cenaze namazını kıldırmak üzere cemaatin önüne geçmiş, ashab da arkasında saf tutmuştur (Buhari, Cenaiz, 55; Müslim, Cenaiz, 63).

Olayda hazır bulunan Cabir b. Abdullah (r.a.) şöyle demiştir: "Resulullah (s.a.s.), Necaşi'nin (gıyabında) cenaze namazını kıldırdı. Ben de ikinci yahut üçüncü saftaydım" (Buhari, Cenaiz, 54) Yine, Resulullah'ın (s.a.s.) Uhud şehitleri (Buhari, Cenaiz, 73) ve kendisine haber verilmeden defnedilen cenazeler için de gıyabi cenaze namazı kıldığı bilinmektedir (Buhari, Cenaiz, 56).

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Gıyabi cenaze namazı nedir, nasıl kılınır? Gıyabi cenaze namazına nasıl niyet edilir, hangi dualar okunur?

GIYABİ CENAZE NAMAZI NEDİR, NEDEN KILINIR?

Gıyabi cenaze namazı, cenaze bulunmadığı durumlarda veya cenaze bulunsa bile katılamayan kişilerin, cenazenin olmadığı yere ve zamana niyet ederek kıldığı cenaze namazıdır. Ölen kişinin bulunmadığı veya cenazenin mevcut olmadığı durumlarda, farklı yerlerdeki Müslümanlar bu namazı kılabilirler. İslam'ın dayandığı kardeşlik ve dayanışma ruhunu yansıtır.

Gıyabi cenaze namazı nedir, nasıl kılınır? Gıyabi cenaze namazına nasıl niyet edilir, hangi dualar okunur?

Gıyabi cenaze namazı kılınırken, kişi öncelikle niyet eder ve ardından namaza başlar. İmamın arkasında yer alınır ve niyet edilirken Allah'a ibadet etmek ve ölen kişi için dua etmek amacıyla niyetlenilir. Namazın kılınması için imamın tekbiri alması beklenir ve ardından diğer namazlarda olduğu gibi eller kulak hizasına kaldırılır. Sırasıyla Sübhaneke, Allahü Ekber, Fatiha ve sure okunur.

Sonrasında cenaze duası veya Fatiha Suresi gibi dualar okunabilir. Dualardan sonra selam verilir ve namaz sonlandırılır. Gıyabi cenaze namazı, Müslümanlar arasında dayanışma ve birlik duygularını pekiştiren bir ibadettir. Bu namaz, ölen kişiye son veda etmek, onun için dua etmek ve toplum içinde dayanışma ve birlik ruhunu yaşatmak için kılınır.

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