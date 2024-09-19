Giriş Tarihi: 19.09.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024
11:36
Gizem Hemşire hastanedeki dehşeti anlattı: "Yakayım mı sizi" dedi ve...
Feci olay Zonguldak'ta meydana gelmişti. Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde, 3 yıl önce şişelere tıbbi kullanım için alkol doldurulduğu sırada yaşanan patlamaya ilişkin görülen davada, olayda yanarak yaralanan 2 personelden hemşire Gizem Elif Türk, hemşire Önder E.'nin "Alkol saf mı, sulu mu? Yakayım mı sizi?" dedikten sonra elindeki çakmağı çakıp patlamaya sebep olduğunu iddia etti. İşte haberin detayları…