Gizem Hemşire hastanedeki dehşeti anlattı: "Yakayım mı sizi" dedi ve...

Duruşmada, Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Yılmaz Yapıcı'nın raporu geldi. 2 yıldır beklenen yaralananların durumuyla ilgili kati raporda, Yapıcı'nın yüzündeki yaraların iyileştiği, sabit iz kalmadığı ve organlarında fonksiyonel bozukluk olmadığı ifade edildi. Yapıcı'nın avukatı, müvekkilinin olay neticesinde daha fazla yaraya maruz kaldığını bu nedenle yeniden rapor alınması gerektiğini ifade etti.