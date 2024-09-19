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Giriş Tarihi: 19.09.2024 10:27 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 11:36

Gizem Hemşire hastanedeki dehşeti anlattı: "Yakayım mı sizi" dedi ve...

Feci olay Zonguldak'ta meydana gelmişti. Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde, 3 yıl önce şişelere tıbbi kullanım için alkol doldurulduğu sırada yaşanan patlamaya ilişkin görülen davada, olayda yanarak yaralanan 2 personelden hemşire Gizem Elif Türk, hemşire Önder E.'nin "Alkol saf mı, sulu mu? Yakayım mı sizi?" dedikten sonra elindeki çakmağı çakıp patlamaya sebep olduğunu iddia etti. İşte haberin detayları…

DHA
Gizem Hemşire hastanedeki dehşeti anlattı: Yakayım mı sizi dedi ve...

Feci olay, 10 Aralık 2021'de, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde meydana geldi. Önder E., Gizem Elif Türk ve Yılmaz Yapıcı şişelere tıbbi amaçlı alkol doldurdukları sırada patlama oldu.

Gizem Hemşire hastanedeki dehşeti anlattı: Yakayım mı sizi dedi ve...

Alevler nedeniyle Hemşire Gizem Elif Türk ve hastane personeli Yılmaz Yapıcı yaralandı. Yılmaz Yapıcı görev yaptığı hastanede, Gizem Elif Türk de Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördü.

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Gizem Hemşire hastanedeki dehşeti anlattı: Yakayım mı sizi dedi ve...

"YAKAYIM MI SİZİ"

Vücudunda derin yanıklar oluşan Türk'ün tedavisi, 52 gün sürdü. Gizem Elif Türk, patlamaya hemşire Önder E.'nin "Alkol saf mı, sulu mu? Yakayım mı sizi?" dedikten sonra elindeki çakmağı çakıp sebep olduğunu iddia etti.

Gizem Hemşire hastanedeki dehşeti anlattı: Yakayım mı sizi dedi ve...

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda Önder E. hakkında 'taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olma' suçundan dava açıldı. Zonguldak 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Gizem Elif Türk, Yılmaz Yapıcı ve taraf avukatları hazır bulunurken sanık Önder E. gelmedi.

Gizem Hemşire hastanedeki dehşeti anlattı: Yakayım mı sizi dedi ve...

Duruşmada, Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Yılmaz Yapıcı'nın raporu geldi. 2 yıldır beklenen yaralananların durumuyla ilgili kati raporda, Yapıcı'nın yüzündeki yaraların iyileştiği, sabit iz kalmadığı ve organlarında fonksiyonel bozukluk olmadığı ifade edildi. Yapıcı'nın avukatı, müvekkilinin olay neticesinde daha fazla yaraya maruz kaldığını bu nedenle yeniden rapor alınması gerektiğini ifade etti.

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