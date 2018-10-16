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ce di! Çok ilginç görüntüler ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 16.10.2018 18:42 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 18:44
Gizlice görüntüledi! Çok ilginç görüntüler ortaya çıktı

1893'te henüz 19 yaşında bir üniversite öğrencisi olan Carl Størmer, kurduğu düzenek ile insanların gün içinde ce larını çekerek o dönem insanlarının günlük hallerini gözler önüne serdi.

Gizlice görüntüledi! Çok ilginç görüntüler ortaya çıktı

1872-1957 yılları arasında yaşayan Norveçli Carl Størmer da çoğu insan gibi insanların günlük hayatın akışında larını çekmeyi hobi edinmişti. Farkı ise bunu olarak ve 1890'larda yapıyor olmasıydı.

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Gizlice görüntüledi! Çok ilginç görüntüler ortaya çıktı

Carl Størmer, 1893'te Royal Frederick Üniversitesi ya da şu anki adıyla Oslo Üniversitesi'nde okurken kıyafetlerinin altına bir kamera yerleştirdi ve gün içinde karşılaştığı insanların gizlice larını çekti.

Gizlice görüntüledi! Çok ilginç görüntüler ortaya çıktı

Størmer'ın oluşturduğu düzenek son derece zekiceydi. Yeleğin altında makinesine takılı düğme şeklinde bir mercek vardı ve kıyafetlerinin altından cebine uzattığı ipi çektiğinde makine fotoğraf çekiyordu.

Gizlice görüntüledi! Çok ilginç görüntüler ortaya çıktı

Böylece pek çok kişi Størmer'ın objektifine yakalanmış oldu.

Gizlice görüntüledi! Çok ilginç görüntüler ortaya çıktı

Ayrıca Størmer'ın küçük bir karta binlerce sığdırabilen bir cihazı da yoktu; 6 adet fotoğraf çektikten sonra onları plakalara basması gerekiyordu.

Gizlice görüntüledi! Çok ilginç görüntüler ortaya çıktı

Fakat buna rağmen toplamda 500 çekmeyi başardı.

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