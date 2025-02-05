Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı: Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, hangi tarihte?

- ÖSYM tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 65 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunan adayların tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan KPSS puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 katı adayın içerisinde bulunmak,

3- Adaylar ilanda yer alan bir adet pozisyon için başvuruda bulunabileceklerdir. Adaylar, başvuru sırasında sadece merkez veya bir ili ve bir pozisyonu tercih edebilecektir. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.