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Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı: Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 05.02.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
14:05
Resmi Gazete'de yer alan Göç İdaresi Başkanlığının ilanına göre 560 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Adaylar ilanda yer alan bir adet pozisyon için başvuruda bulunabilecek. Başvurular e-Devlet-Göç İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısından yapılabilecek. Peki, Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?