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Giriş Tarihi: 05.02.2025 14:05 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 14:05

Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı: Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, hangi tarihte?

Resmi Gazete'de yer alan Göç İdaresi Başkanlığının ilanına göre 560 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Adaylar ilanda yer alan bir adet pozisyon için başvuruda bulunabilecek. Başvurular e-Devlet-Göç İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısından yapılabilecek. Peki, Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı: Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, hangi tarihte?

Göç İdaresi Başkanlığının personel alımı ilanına göre, merkez teşkilatına 96, taşra teşkilatına ise 464 sözleşmeli personel alınacak. Başvuru yapacak adaylar için ilanda belirtilen başvuru şartlarının karşılanıp karşılanmadığı kontrol edilecek. Peki, Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, nereden ve nasıl başvurulur?

Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı: Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, hangi tarihte?

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Giriş sınavı başvuruları, 5 Şubat-14 Şubat tarihleri arasında e-Devlet-Göç İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden çevrim içi yapılacak.

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Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı: Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, hangi tarihte?

- ÖSYM tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 65 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunan adayların tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan KPSS puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 katı adayın içerisinde bulunmak,

3- Adaylar ilanda yer alan bir adet pozisyon için başvuruda bulunabileceklerdir. Adaylar, başvuru sırasında sadece merkez veya bir ili ve bir pozisyonu tercih edebilecektir. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı: Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, hangi tarihte?

4- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere)

5- Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışanların, başvuruda bulunmak istedikleri sözleşmeli pozisyon unvanı ile halen görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyon unvanının aynı olmaması gerekmektedir.

Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı: Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, hangi tarihte?

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Resmi Gazete'de yer alan Göç İdaresi Başkanlığının ilanına göre, merkez teşkilatına 96, taşra teşkilatına 464 sözleşmeli personel alınacak.

Sözlü sınava çağırılacak adaylar için Göç İdaresi Başkanlığının "www.goc.gov.tr" internet adresi ve Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden sınav günü, saati ve sınav yeri ilan edilecek ve duyurulacak.

Adaylarda sözlü sınavın yapılacağı tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olma ve 2024 yılında yapılan kamu personeli seçme sınavından (KPSS) KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 puan türlerinin herhangi birinden 65 ve üzeri puan alma şartları aranacak.

Giriş sınavı başvuruları, 5 Şubat-14 Şubat tarihleri arasında e-Devlet-Göç İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden çevrim içi yapılacak.

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