Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro branş dağılımı gibi detaylar araştırılıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 100 il göç uzman yardımcısı alınacak. Yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre yapılacak olan alım için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, ''Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, KPSS şartı var mı?'' şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. İşte, Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuru ekranı, tarihleri, şartları ve konu ile ilgili tüm merak edilenler.