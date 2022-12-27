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Giriş Tarihi: 27.12.2022 11:40 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 11:40

Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuru tarihleri: Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir?

Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro branş dağılımı gibi detaylar araştırılıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 100 il göç uzman yardımcısı alınacak. Yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre yapılacak olan alım için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, ''Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, KPSS şartı var mı?'' şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. İşte, Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuru ekranı, tarihleri, şartları ve konu ile ilgili tüm merak edilenler.

Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuru tarihleri: Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir?

Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Başkanlığı bünyesine yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre 100 il göç uzman yardımcısı alınacak. Söz konusu ilanda başvuru tarihleri, şartları ve yazılı sınav tarihi gibi bilgilere yer verildi. Başvuru yapacak olan adayların 2021 veya 2022 KPSS'den 70 ve üzeri puan almış olmaları gerekiyor. Peki, Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler? İşte, Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları, yazılı ve sözlü sınav tarihleri…

Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuru tarihleri: Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir?

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatına, yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre 100 il göç uzman yardımcısı alınacak.

Söz konusu alım için başvurular, 30 Aralık 2022 - 9 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak.

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Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuru tarihleri: Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir?

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Adaylar başvuru işlemlerini 30 Aralık ile 9 Ocak tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirecek.

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Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuru tarihleri: Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir?

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2- En az 4 yıllık eğitim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

3- 2021 veya 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) KPSSP6, KPSSP7, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP29, KPSSP30, KPSSP32, KPSSP36 puan türlerinden herhangi birinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak İl Göç Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar),

4- 01 Ocak 2023 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış (01.01.1988 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) olmak

Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuru tarihleri: Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir?

III- YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ

1- Giriş Sınavının yazılı bölümü 29 Ocak 2023 (Pazar günü) tarihinde Ankara'da yapılacaktır. Sınav, sabah saat 10.00'da başlayacaktır. Sınavın süresi 120 dakikadır.

2- Sınava başvuran adaylar için Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi hazırlanacaktır. Adaylar bu belgelerini 23 Ocak 2023 tarihinden itibaren Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi https://sem.asbu.edu.tr/ internet adresinden edinecektir.

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